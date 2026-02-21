Tottenham chỉ có 13 cầu thủ đấu Arsenal

AnhTân HLV Igor Tudor thừa nhận khó khăn, khi Tottenham vắng tới 12 cầu thủ đội một trong trận ra mắt gặp Arsenal ở vòng 27 Ngoại hạng Anh.

Tudor được bổ nhiệm làm HLV Tottenham đến cuối mùa, thay Thomas Frank bị sa thải. Nhà cầm quân người Croatia sẽ ra mắt ở trận derby bắc London với nỗi lo lực lượng. Tottenham vắng tới 12 cầu thủ, gồm đội trưởng Cristian Romero bị treo giò còn Richarlison, Mohammed Kudus, Kevin Danso, Destiny Udogie, Rodrigo Bentancur, Pedro Porro, Ben Davies, Dejan Kulusevski, James Maddison, Wilson Odobert, Lucas Bergvall đều chấn thương.

HLV Igor Tudor trong buổi tập của Tottenham ngày 18/2. Ảnh: Shutterstock

"Đây là tình huống rất hiếm khi có tới 10 cầu thủ vắng mặt, trong đó nhiều ca chấn thương nặng", Tudor nói ngày 20/2 tại họp báo trước trận. "Chúng tôi chỉ có 13 người tập luyện. Không lý tưởng chút nào, nhưng cũng là thách thức lớn hơn để vượt qua".

Dù vậy, nhà cầm quân người Croatia cho rằng 13 cầu thủ là đủ để "Gà trống" đạt mục tiêu ở trận derby. "Ai cũng hiểu tầm quan trọng của trận đấu này. Đây là derby Bắc London. Mọi người chờ đợi ba điểm và chúng tôi nhận thức rõ điều đó", ông cho biết.

Tottenham không thắng 8 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, và chỉ thắng hai trong 17 vòng gần nhất, khiến họ rơi xuống vị trí 16, hơn nhóm xuống hạng năm điểm. Dù vậy, CLB Bắc London vẫn giành vé vào vòng 1/8 Champions League nhờ đứng thứ tư ở vòng bảng.

Tudor thừa nhận ưu tiên số một là đảm bảo an toàn, thay vì đặt nặng các mục tiêu khác như cải thiện thứ bậc trong bối cảnh Tottenham chỉ hơn nhóm xuống hạng 5 điểm. Ông cũng không hứa sẽ lập tức tái hiện truyền thống tấn công vốn là bản sắc của CLB.

"Khi bạn có giai đoạn tiền mùa giải 50 ngày với đầy đủ 20 cầu thủ, khi đó mới có thể nói về phong cách hay triết lý. Còn đây là tình trạng khẩn cấp. Bạn phải nhanh chóng tìm ra điều phù hợp nhất với 13 cầu thủ hiện có. Hoàn cảnh hoàn toàn khác", HLV 47 tuổi nói.

HLV Igor Tudor trong buổi họp báo trước trận Tottenham gặp Arsenal ở vòng 27 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Shutterstock

Khẳng định toàn tâm toàn ý với nhiệm vụ mới, Tudor nói thêm: "Tôi đến đây không phải để tham quan thành phố. Tôi đến để làm việc trong thời điểm rất khó khăn của CLB. Chúng tôi làm việc mỗi ngày, sống cùng nó 24/7. Kể cả khi đi ăn hay vào bảo tàng, bạn vẫn nghĩ cách giúp đội chơi tốt hơn. Đây là một nghề rất đặc biệt".

Khi được hỏi Tottenham có đang bước vào cuộc chiến trụ hạng hay không, Tudor cho rằng khoảng cách 10, 5 hay 2 điểm không thể thay đổi cách hành xử của CLB. "Chúng tôi phải tập trung vào việc trở thành một tập thể tốt hơn. Đó là con đường duy nhất".

Trước câu hỏi liệu Tottenham có chắc chắn chơi ở Ngoại hạng Anh mùa tới, Tudor trả lời ngắn gọn: "100%".

Hồng Duy (theo ESPN, The Guardian)