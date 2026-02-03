Tottenham chỉ có 11 cầu thủ đội một khi hòa Man City

Đội trưởng Cristian Romero thất vọng với công tác chuyển nhượng của CLB, sau khi Tottenham chỉ có đúng 11 cầu thủ đội một trong trận hòa Man City 2-2.

Ngay sau khi kỳ chuyển nhượng giữa mùa đóng cửa hôm qua 2/2, Romero đã lên mạng xã hội để bày tỏ nỗi lòng. Anh nhắc lại trận hòa Man City tại Ngoại hạng Anh vừa qua, trận đấu mà trung vệ người Argentina này phải rời sân sau hiệp một vì không khỏe, và phơi bày một sự thật.

"Nỗ lực tuyệt vời từ các đồng đội của tôi trước Man City, họ đã chơi quả cảm", Romero viết. "Tôi đã rất muốn ra sân để giúp sức dù sức khỏe không tốt, nhất là khi chúng tôi chỉ có đúng 11 cầu thủ đội một trong trạng thái sẵn sàng - sự thật khó tin và đáng xấu hổ. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu và chịu trách nhiệm để xoay chuyển tình thế, làm việc chăm chỉ và đoàn kết. Điều cuối cùng tôi muốn làm là cảm ơn người hâm mộ đã luôn ở đó và ủng hộ chúng tôi".

Bài đăng của Romero đã nhận được sự ủng hộ qua lượt "thích" từ hàng loạt đồng đội như Pedro Porro, Dominic Solanke, Djed Spence, Conor Gallagher, Pape Matar Sarr và Kevin Danso.

Hậu vệ đội trưởng Tottenham Cristian Romero chào khán giả khi rời sân sau trận gặp Burnley trên sân Turf Moor ở Ngoại hạng Anh ngày 24/1/2026. Ảnh: AFP

Theo Sport Mail, thông điệp của cầu thủ 27 tuổi nhắm trực tiếp vào chiến lược chuyển nhượng của Tottenham. Vì sau khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa cuối ngày hôm qua 2/2, CLB thành London không có thêm những bản hợp đồng chất lượng như mong đợi của nhà vô địch World Cup 2022.

Dù Tottenham đã vượt mặt Arsenal để chiêu mộ tiền đạo 18 tuổi James Wilson từ Heart of Midlothian vào ngày cuối chuyển nhượng, nhưng tài năng trẻ này chỉ gia nhập theo dạng cho mượn 6 tháng kèm điều khoản mua đứt và sẽ dành phần còn lại của mùa giải để rèn luyện tại đội U21.

Trong tháng này, Tottenham đã chiêu mộ tiền vệ người Anh Conor Gallagher với giá 48 triệu USD từ Atletico Madrid và hậu vệ trái trẻ người Brazil Souza từ Santos với giá 18 triệu USD. Tuy nhiên, họ lại bán Brennan Johnson cho Crystal Palace với giá 48 triệu USD và mất hàng loạt trụ cột do chấn thương, đặc biệt là ở hàng phòng ngự.

Khi Romero rời sân trong trận gặp Man City, HLV Thomas Frank rơi vào tình cảnh mất tới 12 cầu thủ đội một. Ông buộc phải sử dụng hàng thủ chắp vá với các tiền vệ Archie Gray, Joao Palhinha đá trái sở trường, trong khi trung vệ Radu Dragusin lại vừa có trận đá chính đầu tiên sau hơn một năm điều trị chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối.

Tottenham 2-2 Man City Diễn biến chính trận Tottenham 2-2 Man City.

Dù Romero và Micky van de Ven có thể tái xuất trong trận gặp Man Utd cuối tuần này, danh sách bệnh binh của Tottenham hiện vẫn còn tới 8 cầu thủ và họ đều cần thêm nhiều tuần nữa để hồi phục.

HLV Frank giải thích rằng chiến lược của Tottenham là "giữ cái đầu lạnh" và không vung tiền cho các phương án chữa cháy ngắn hạn làm ảnh hưởng đến kế hoạch lâu dài. Thực tế, "Gà Trống" từng nỗ lực theo đuổi Antoine Semenyo – người đã sang Man City với giá 89 triệu USD, và suýt đạt thỏa thuận với Andy Robertson nhưng Liverpool từ chối nhả người do cũng đang khủng hoảng nhân sự.

Tuy nhiên, Romero không chấp nhận lời giải thích đó. Đây là lần thứ hai từ đầu năm anh công khai bất mãn. Trước đó, sau trận thua Bournemouth 3-2 hôm 8/1/2026, trụ cột vừa gia hạn hợp đồng đến 2029 viết trên mạng xã hội: "Vào những lúc như hiện tại, đáng lẽ phải có những người khác đứng ra lên tiếng, nhưng họ lại không làm vậy, điều này đã diễn ra trong nhiều năm rồi. Họ chỉ xuất hiện khi mọi thứ tốt đẹp để thêu dệt vài lời dối trá".

Dù sau đó đã xóa cụm từ "dối trá", bài đăng của anh vẫn nhận được sự đồng tình từ Richarlison, Porro và Xavi Simons. Đây được xem là đòn tấn công thẳng vào ban lãnh đạo và sự thiếu tham vọng của nhà ĐKVĐ Europa League.

Hà Phương tổng hợp