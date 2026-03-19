Tottenham bị Atletico loại khỏi Champions League

AnhThắng 3-2 ở lượt về, Tottenham vẫn bị loại ở vòng 1/8 Champions League, với tổng tỷ số 5-7.

Nhiều thời điểm trong mùa giải đầy biến động này, Tottenham chỉ thực sự vùng lên khi kết cục gần như đã an bài. Cặp đấu vòng 1/8 Champions League cũng mang dáng dấp như vậy, khi Atletico dẫn 4-0 chỉ sau 22 phút ở lượt đi tuần trước, và không ai tin Spurs có thể lật ngược tổng tỷ số 5-2 từ sân Metropolitano.

Tottenham chơi tốt ở lượt về trên sân nhà, và đã có lúc hy vọng bùng lên. Chủ nhà có những cơ hội rõ rệt để dẫn hai bàn trong trận, với các pha dứt điểm của Mathys Tel khi tỷ số đang là 1-0 vào cuối hiệp một, Pedro Porro khi là 2-1 ở phút 60. Họ còn có thêm một cơ hội nữa ở thời gian bù giờ cho Randal Kolo Muani khi tỷ số là 3-2. Nhưng tất cả đều bị bỏ lỡ.

Simons (phải) cùng các đồng đội thất vọng sau khi thủng lưới trên sân Tottenham Hotspur, London, Anh hôm 18/3. Ảnh: Reuters

Igor Tudor cùng các học trò cố gắng tận dụng tinh thần tích cực từ trận hòa 1-1 trước Liverpool ở Ngoại hạng Anh tuần qua. Tuy nhiên, trận đấu quan trọng hơn trong tuần dường như lại là cuộc tiếp đón Nottingham Forest vào Chủ nhật tới. Spurs mới chỉ có chín lần góp mặt ở vòng knock-out Champions League, nhưng việc trụ hạng ở Ngoại hạng Anh vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Kolo Muani ghi một bàn, còn Xavi Simons lập cú đúp trước Atletico, trong đó có bàn thắng quyết định từ chấm phạt đền ở phút cuối trận. Tuy nhiên, đại diện Tây Ban Nha quá dày dạn kinh nghiệm ở vòng knock-out. Julian Alvarez là cái tên hay nhất, dứt điểm hiểm hóc gỡ hòa 1-1 và kiến tạo cho David Hancko gỡ hòa 2-2.

Trước trận, Tudor nhấn mạnh việc trụ hạng quan trọng hơn, và điều đó thể hiện rõ khi ông thậm chí không điền tên Dominic Solanke vào danh sách thi đấu. Tiền đạo Anh quốc gặp vấn đề nhẹ ở hông và được giữ sức cho trận gặp Forest. Những vấn đề của Tudor trải dài khắp đội hình, khi ông thiếu vắng tới 10 cầu thủ vì nhiều lý do khác nhau, và chỉ có thêm ba người đủ thể lực để ngồi dự bị. Ông chỉ đăng ký 9 cầu thủ dự bị thay vì 12 như quy định.

Tuy nhiên, cách bố trí đội hình của Tudor cũng tích cực: Radu Dragusin đá hậu vệ phải, còn Porro được đẩy lên cao ở cánh phải - đúng như mong muốn của người hâm mộ Tottenham trước trận.

Tuy nhiên, Spurs sớm lo lắng khi Atletico dễ dàng xuyên phá cánh phải ngay ở tình huống đầu tiên. Khi Giuliano Simeone tạt bóng, Ademola Lookman đã đưa được bóng vào lưới nhưng bị từ chối vì việt vị.

Atletico tiếp tục đe dọa ở hành lang này, nhưng Spurs quyết tâm áp đặt lối chơi. Chủ nhà mở tỷ số khi Tel treo bóng từ cánh phải vào trong, để Kolo Muani đánh đầu ghi bàn. Đó là một sai lầm phòng ngự hiếm thấy của Atletico.

Tel chơi rất năng nổ bên cánh trái, liên tục dứt điểm trong hiệp một và buộc thủ môn Juan Musso - người thay thế Jan Oblak bị chấn thương - phải làm việc.

Cơ hội lớn nhất của Tel đến ở phút 35, khiến khán giả tiếc nuối. Sau pha đi bóng của Archie Gray và đường chuyền của Simons, Tel đối mặt thủ môn từ góc hẹp trong vòng 5,5 mét nhưng dứt điểm quá hiền.

Cuối hiệp một, Atletico đáp trả với cú sút đổi hướng của Alvarez đi chệch khung thành và cú sút xa của Giuliano Simeone khiến Guglielmo Vicario phải trổ tài. Sau đó, đội khách tung đòn kết liễu ngay đầu hiệp hai. Simons đòi một quả đá phạt ở rìa vòng cấm nhưng không được, và sau đó là pha phản công sắc bén. Lookman chuyền ngang để Alvarez băng vào dứt điểm tung lưới Vicario.

Alvarez (xanh) ghi bàn trên sân Tottenham Hotspur, London, Anh hôm 18/3. Ảnh: Reuters

Spurs không sụp đổ. Gray là biểu tượng cho tinh thần chiến đấu ở tuyến giữa. Anh góp công lớn trong bàn nâng tỷ số lên 2-1 khi đoạt bóng, dẫn lên và chuyền cho Simons, người cứa lòng đẹp mắt vào góc xa.

Spurs tin họ còn hy vọng và tạo ra sức ép lớn quanh phút 60, với cơ hội rõ nhất thuộc về Porro nhưng bị Musso cản phá. Nhưng cũng chính lúc này, Alvarez kết thúc mọi chuyện.

Đầu tiên, tiền đạo Argentina vượt qua Micky Van de Ven và Djed Spence bằng kỹ thuật đi bóng điêu luyện trước khi bị Vicario cản phá ở góc hẹp. Sau đó, anh tiếp tục thử thách thủ môn từ xa, và từ quả phạt góc do anh thực hiện, Hancko đánh đầu ghi bàn ở cột gần.

Ở phút bù giờ cuối, Tottenham được hưởng quả phạt đền sau sai lầm của Gimenez. Trên chấm 11 mét, Xavi Simons hoàn tất cú đúp để ấn định chiến thắng 3-2.

Tottenham lần đầu thắng dưới thời Tudor, nhưng khoảng cách quá lớn từ lượt đi đã khiến chủ nhà không thể đi tiếp. Atletico vào tứ kết đối đầu Barca - đội thắng Newcastle với tổng tỷ số 8-3.

Vy Anh