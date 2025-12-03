Tốt nghiệp xuất sắc Bách khoa sau hai năm bỏ học, chạy xe ôm

Bắt đầu lại từ trường giáo dục thường xuyên sau hai năm bỏ học làm tài xế công nghệ, Hữu Quang đỗ Đại học Bách khoa TP HCM, rồi tốt nghiệp xuất sắc.

Trong lễ tốt nghiệp của trường cuối tuần qua, Dương Hữu Quang, khoa Quản lý công nghiệp, được vinh danh với điểm trung bình 3.8/4 và chứng chỉ tiếng Anh TOEIC 805/990.

Với nam sinh, khoảnh khắc nghe tên mình ở giảng đường A5 "huyền thoại" của trường Đại học Bách khoa TP HCM như một giấc mơ.

"Mình nhớ đến bố đã mất, giấc mơ Bách khoa dang dở của anh cả và người mẹ buôn gánh bán bưng nuôi mình ăn học", Quang chia sẻ.

Quang trong lễ tốt nghiệp của trường Đại học Bách khoa TP HCM, ngày 28/11. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Quang là con út trong gia đình, trên còn hai anh trai. Nam sinh kể ngày đi học luôn được đánh giá có lực học tốt, tiếp thu nhanh, nhiều năm liền là học sinh giỏi. Nhưng biến cố đột ngột đến vào năm lớp 9, bố qua đời sau 10 ngày xuất huyết não. Gia đình mất trụ cột kinh tế, mẹ phải bán trái cây trên vỉa hè để nuôi các con trai ăn học.

Năm lớp 10, nam sinh đỗ vào trường THPT Hùng Vương, nhưng không thấy hào hứng, chỉ nghĩ làm sao kiếm tiền. Không lâu sau, ông nội Quang qua đời, khiến cậu thêm buồn bã.

"Khó khăn chồng chất, khánh kiệt về kinh tế và cảm xúc nặng trĩu khiến mình không còn tâm trí cho việc học", nam sinh nhớ lại. Cuối học kỳ I lớp 11, Quang quyết định bỏ học, không xin ý kiến mẹ hay thầy cô.

Quang sau đó bắt đầu chạy xe công nghệ. Do chưa đủ 18 tuổi, nam sinh dùng "ké" app của anh trai. Quang vẫn nhớ như in những cuốc xe đầu tiên, phải ngược xuôi hai đầu thành phố để chở khách. Chuyến nào, Quang cũng bị lạc đường, phải để khách hướng dẫn ngược lại. Mỗi ngày, cậu rong ruổi hơn 100 km, kiếm khoảng 200.000-300.000 đồng.

Dù vậy, sau hai năm, niềm vui có thu nhập và sự tự do nhất thời dần lắng xuống. Lời khuyên của nhiều vị khách cùng những ngày phải chờ đợi dưới cái nắng gay gắt khiến Quang thức tỉnh, xác định đây chỉ là việc tạm thời.

Năm 2019, mẹ con Quang đến trường THPT cũ để xin học lại, song không được do nam sinh không làm thủ tục bảo lưu. Hỏi thêm nhiều trường khác cũng tương tự, Quang bèn đến Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận 3 và được nhận bắt đầu từ lớp 11.

Vốn tiếp thu nhanh, trong khi chương trình giáo dục thường xuyên nhẹ hơn bình thường, Quang không khó để tìm lại kiến thức cơ bản. Biết lực học của cậu, nhiều thầy cô còn gửi thêm tài liệu nâng cao, ôn thi đại học để Quang luyện dần.

Lúc này, nam sinh vẫn vừa học vừa chạy xe. Quang tận dụng quãng nghỉ giữa mỗi đơn hàng để xem video bài giảng trên mạng, ôn thi theo các hội nhóm. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, nam sinh đạt 26,7/30 điểm, tự tin đăng ký nguyện vọng vào Bách khoa, ngành Quản lý công nghiệp.

"Mình muốn thi vào Bách khoa để ở nơi xa bố lại được tự hào, hoàn thành giấc mơ còn dang dở của bố và anh", Quang chia sẻ. Anh cả của cậu từng đỗ vào ngôi trường này nhưng đã bỏ học ngay sau năm đầu để đi làm, khiến bố tiếc nuối.

Quang cùng mẹ (ngoài cùng bên phải) và các cô giáo, ngày 30/11. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm thứ nhất đại học, Quang scan toàn bộ giáo trình, tài liệu, lưu vào điện thoại để những khi chờ đơn hàng hay đợi khách lại mở ra đọc, ghi nhớ. Nam sinh duy trì quan điểm không học vẹt để lấy điểm, mà học để ứng dụng vào công việc. Với mỗi khái niệm, bài tập, cậu đều kiên trì tìm cách học cho đến khi hiểu rõ bản chất.

Sau một năm học, thấy làm shipper bào mòn sức khỏe, khối lượng bài vở, kiến thức bắt đầu nặng hơn với các môn chuyên ngành, Quang chuyển qua làm gia sư và duy trì đến khi đi thực tập.

Quá trình học, giữa loạt kiến thức từ quản trị, tài chính, hệ thống thông tin, cho đến tiếp thị, hành vi người dùng, nam sinh chọn đào sâu vào hệ thống thông tin vì hứng thú với số liệu và công nghệ, chuyển đổi số. Quang cũng quan tâm việc ứng dụng kiến thức vào lĩnh vực bán lẻ và y tế. Khóa luận tốt nghiệp của nam sinh bàn về ứng dụng AI (Deep Learning + Association Rule Mining) để tiên lượng mô hình bệnh tật, được hội đồng chấm 9,5 điểm. Đây là điểm nhấn giúp Quang tìm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp ở phòng hành chính, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM.

Theo dõi hành trình của Quang, cô Dương Thị Ngọc Liên, giảng viên khoa Quản lý công nghiệp, ấn tượng về sự chăm chỉ, tích cực, trách nhiệm của học trò. Mỗi lần có học bổng dành cho sinh viên khó khăn, cô đều nhắn Quang làm hồ sơ nhưng nam sinh từ chối hầu hết.

"Em nói học bổng có giới hạn nên nhường các bạn khó khăn hơn, em đi làm thêm, có thể xoay sở sinh hoạt phí", cô Liên kể. "Điều đó làm tôi rất trân quý".

Quang dự định sau khi ổn định cuộc sống sẽ tìm kiếm học bổng du học thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Công việc hiện tại gắn liền với dữ liệu y tế nên cậu ưu tiên các chương trình về Hệ thống thông tin, Khoa học dữ liệu hoặc Quản lý bệnh viện để đào sâu về các mô hình phân tích và AI.

Nhìn lại hành trình, Quang nhận ra xuất phát điểm không quyết định tất cả. Khoảng thời gian hai năm nghỉ học làm shipper, tưởng lãng phí nhưng giúp cậu nhìn nhận lại cuộc đời.

"Giáo dục như cầu nối, là cơ hội để một người từng lầm lỡ hay thất bại có thể định nghĩa lại chính mình", Quang bày tỏ.

Quang cùng những người bạn thân thiết trong ngày tốt nghiệp. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lệ Nguyễn