Top 7 tỉnh thành có doanh thu du lịch nghìn tỷ dịp 30/4

7 tỉnh thành có doanh thu du lịch cao nhất dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 đều đạt trên nghìn tỷ đồng, trong đó Thanh Hóa đứng đầu với hơn 3.800 tỷ đồng.

Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia công bố hôm 1/5, Thanh Hóa có tổng thu du lịch cao nhất nước trong 5 ngày nghỉ lễ (27/4-1/5) với 3.805 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đứng thứ hai là TP HCM với doanh thu đạt 3.235 tỷ đồng, tăng 2%. Hà Nội đứng thứ ba khi thu về 2.500 tỷ đồng, tăng gần 10%.

Quảng Ninh đạt 2.210 tỷ đồng, tăng 53%; Nghệ An đạt 1.700 tỷ đồng, tăng hơn 10%; Đà Nẵng thu về 1.336 tỷ đồng, tăng gần 13%. Khánh Hòa đứng thứ 7 trong danh sách nghìn tỷ với 1.306 tỷ đồng, tăng 53%. Số lượng các tỉnh thành đạt doanh thu nghìn tỷ năm nay cũng nhiều hơn. Năm 2023, cả nước ghi nhận có 5 tỉnh thành đạt doanh thu nghìn tỷ gồm Đà Nẵng, Hà Nội, TP HCM, Nghệ An, Thanh Hóa.

Ngành du lịch cả nước phục vụ khoảng 8 triệu lượt khách dịp này, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Các địa bàn trọng điểm trên cả nước ghi nhận những tín hiệu tích cực với lượng khách tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Thanh Hóa giữ vị trí quán quân cả về doanh thu và lượng khách khi phục vụ hơn 1,5 triệu lượt trong 5 ngày nghỉ lễ, tăng hơn 27%. Quảng Ninh đứng thứ hai khi phục vụ hơn 1 triệu lượt, tiếp theo là Khánh Hòa với 970.000 lượt, TP HCM với 967.000 lượt, Nghệ An gần 950.000 lượt, Hà Nội phục vụ 738.000 lượt Bà Rịa -Vũng Tàu gần 626.000 lượt, Hà Tĩnh hơn 600.000 lượt.

Ngoại trừ hai thành phố lớn nhất nước lượng khách du lịch không tăng đột biến do vé máy bay cao cùng thời tiết nắng nóng kéo dài, các tỉnh thành khác đều có lượng khách tăng ấn tượng từ hơn 20%. Hà Tĩnh có tỷ lệ khách tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái cao nhất nước, gần 70%. Các tỉnh kể trên có tỷ lệ khách đột biến do năm nay thời tiết nắng nóng trong suốt 5 ngày nghỉ lễ khiến người dân có xu hướng đến các nơi có biển để giải nhiệt. Tỷ lệ kín phòng tại các bãi biển đều đạt trên 90%, có nơi 100%.

Du khách đến tham quan Dinh Độc Lập hôm 30/4 tại TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo Cục Du lịch, các địa phương đã chuẩn bị trước nghỉ lễ với nhiều hoạt động kích cầu du lịch, giảm giá, khuyến mại và phát triển nhiều sản phẩm du lịch mới bên cạnh sản phẩm truyền thống. Việc di chuyển của du khách cũng được đáp ứng phần nào dù nhu cầu đi lại lớn. Các hãng hàng không trong nước dù giá vé cao những đã tăng thêm các chuyến bay đêm nhằm tăng tải cung ứng. Ngành đường sắt tăng thêm nhiều chuyến tàu từ Hà Nội đi Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Lào Cai, TP HCM và từ TP HCM đi Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết, Quy Nhơn cũng như giảm giá vé dành cho hành khách. Các bến cảng đường thủy nội địa cũng tăng thêm các chuyến tàu ra đảo Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quý, Phú Quốc.

Phương Anh