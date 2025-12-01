Top 5 ngành học dễ kiếm việc với du học sinh Australia

AustraliaDu học sinh các ngành về y tế và sức khỏe dễ kiếm việc làm nhất, ở cả bậc đại học và sau đại học.

Trang khảo sát QILT (chỉ tiêu chất lượng dạy và học ở đại học) tháng trước công bố báo cáo việc làm sau tốt nghiệp năm 2024 của du học sinh tại Australia. Khảo sát do Bộ Giáo dục Australia tài trợ, đo lường kết quả làm việc của các cử nhân sau khi hoàn thành chương trình khoảng 4-6 tháng.

Gần 30.500 du học sinh và hơn 110 trường đã phản hồi. Dữ liệu chia thành ba hệ Đại học, Cao học và Cao học định hướng nghiên cứu.

Theo đó, y tế và sức khỏe chiếm ít nhất ba trên năm ngành có tỷ lệ việc làm cao nhất. So với năm ngoái, khối ngành khoa học kỹ thuật bật khỏi nhóm này.

Ở bậc đại học, top 5 ngành học về tỷ lệ việc làm toàn thời gian sau khi tốt nghiệp 4-6 tháng với du học sinh là:

TT Ngành Tỷ lệ có việc sau 4-6 tháng (%) Mức lương trung bình (AUD/năm) 1 Nha khoa 93,3 - 2 Dược 90,8 57.800 3 Y khoa 88,7 83.300 4 Khoa học thú y 81,4 72.500 5 Sư phạm 80,9 77.000

Với hệ cao học, lĩnh vực y tế tiếp tục áp đảo về tỷ lệ việc làm cao nhất:

TT Ngành Tỷ lệ có việc sau 4-6 tháng (%) Mức lương trung bình (AUD/năm) 1 Y khoa 89,9 87.700 2 Phục hồi chức năng 89,9 74.300 3 Khoa học thú y 74,3 - 4 Dược 70,4 - 5 Luật và trợ lý pháp lý 69,8 70.200

Ở hệ cao học định hướng nghiên cứu, top 5 ngành dễ xin việc có thêm Khoa học và Toán, nhưng các ngành về sức khỏe vẫn chiếm phần lớn:

TT Ngành Tỷ lệ có việc sau 4-6 tháng (%) Mức lương trung bình (AUD/năm) 1 Luật và trợ lý pháp lý 88 - 2 Tâm lý học 87,8 - 3 Dịch vụ và hỗ trợ sức khỏe 85 100.000 4 Y khoa 81,3 95.000 5 Khoa học và Toán 80,6 92.600

Ở chiều ngược lại, sinh viên ngành Truyền thông và Nghệ thuật sáng tạo có tỷ lệ việc làm sau 4-6 tháng tốt nghiệp thấp nhất hệ đại học, chỉ khoảng 32-38%. Ở bậc cao học, triển vọng nghề nghiệp với ngành này tương tự.

Sư phạm là ngành có nhiều việc thứ 5 cho sinh viên quốc tế hệ đại học, nhưng lại khó xin việc nhất với nhóm theo hệ cao học định hướng nghiên cứu. Chỉ 60% nhóm này tìm được việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp.

Khoảng 822.000 sinh viên quốc tế đang ở Australia, theo dữ liệu đến tháng 9 của Bộ Giáo dục nước này. Người Việt đông thứ 4 với hơn 36.000, giảm 4% so với năm ngoái.

QILT cho hay mức lương trung bình của du học sinh sau tốt nghiệp dao động 68.000-95.600 AUD/năm (1,16-1,6 tỷ đồng). Với sinh viên Việt, con số này là 63.700-97.800 AUD.

Sinh viên Đại học Sydney, Australia. Ảnh: University of Sydney Fanpage

Khánh Linh