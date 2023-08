Top 5 Miss Grand Vietnam 2022 tạo dáng với áo tắm

Á hậu 4 Ngô Thị Quỳnh Mai 28 tuổi, quê TP HCM. Người đẹp có kinh nghiệm trong các cuộc thi truyền hình thực tế, sân chơi hoa hậu trong 12 năm bước vào showbiz. Năm 2018, Mai Ngô còn lấn sân diễn xuất qua phim điện ảnh "Thạch thảo" (đạo diễn Mai Thế Hiệp), phim chiếu mạng "Kẻ săn tin". Cô còn theo đuổi dòng nhạc rap, từng phát hành MV "Call me later". Hiện người đẹp tham gia The New Mentor, thuộc đội huấn luyện viên Thanh Hằng.