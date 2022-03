Mai Ngô hát rap

Người mẫu Mai Ngô vừa sáng tác vừa hát rap trong video nhạc "Call me later" với phong cách trap, hip-hop.

Mai Ngô sáng tác ca khúc đầu tay MV "Call me later" - Mai Ngô - phát tối 23/3. Video: YouTube Mai Ngô

Call me later do Mai Ngô sáng tác cùng Devilman TYO, Megaman TYDE, Drasta. Chân dài cho biết mất một tháng lên ý tưởng, tập vũ đạo, tìm ê-kíp quay video nhạc. Xuất thân là vũ công hip-hop, Mai Ngô nói cô rèn luyện và trau dồi kỹ năng hát, biểu diễn trên sân khấu với mong muốn chinh phục nghề ca hát. Người mẫu lần đầu thử sức vai trò nhà sản xuất và dựng MV - kinh phí hơn 100 triệu đồng, do mẹ cô tài trợ.

Trên YouTube, nhiều khán giả nói beat nhạc bắt tay, phần đọc rap rõ ràng nhưng góp ý Mai Ngô nên rèn thêm cách phát âm tiếng Anh. Người mẫu cho biết sắp tới, mỗi tháng sẽ tung một video nhạc nằm trong EP Kashwalk cô ấp ủ ba năm qua.

Ca sĩ Mai Ngô. Ảnh: Ngô Viết Đại Dương

Cô sinh năm 1995, từng có kinh nghiệm trong các cuộc thi trên truyền hình thực tế: So You Think You Can Dance 2013, Vietnam’s Next Top Model 2013, Asia's Next Top Model 2016... Sau The Face 2016, Mai Ngô trở thành cái tên nổi tiếng trên mạng xã hội. Năm 2017, cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, vượt qua vòng sơ khảo và lọt vào Top 70 nhưng sau đó rút khỏi cuộc thi. Năm 2018, Mai Ngô lấn sang lĩnh vực diễn xuất với bộ phim Thạch thảo của đạo diễn Mai Thế Hiệp.

Hoàng Dung