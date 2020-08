Top 11 Hoa hậu Hong Kong diện áo tắm

Theo On, ngoài thí sinh Tạ Giai Di vắng mặt vì lý do sức khỏe, 11 thí sinh tham gia hoạt động. Các người đẹp tỏ ra thích thú khi được tham dự hoạt động ngoài trời. Do dịch, cuộc thi diễn ra không khán giả, được phát sóng trực tuyến hôm 21/8.