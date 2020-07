Jocelyn tham gia diễn xuất từ năm lên tám tuổi. Cô cho biết bị cha phản đối khi quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Cô nói: "Ông ấy cho rằng trở thành nghệ sĩ không phải là một công việc thực sự. Nhưng mẹ ủng hộ và thuyết phục bố giúp tôi. Họ nói rằng điều quan trọng nhất là tôi hạnh phúc". Cô từng tham gia phim "A Home With A View", "Trùng sinh", "In Your Dreams"...