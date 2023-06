Top 10 phim chuyển thể truyện của Haruki Murakami

Tác phẩm của Haruki Murakami được các đạo diễn Ryusuke Hamaguchi, Lee Chang Dong hay Trần Anh Hùng đưa lên màn ảnh rộng, đoạt nhiều giải thưởng quốc tế.

Trong giới văn chương đương đại, tác giả Haruki Murakami tạo được phong cách riêng với câu chuyện phi lý, lớp nghĩa ẩn chồng chéo nhau nhằm khắc họa nỗi cô đơn của con người. Nhiều tác phẩm của nhà văn là nguồn cảm hứng cho các đạo diễn, giúp họ ghi dấu tại các liên hoan phim uy tín. Trong số 13 phim chuyển thể từ truyện của Haruki Murakami, chuyên trang điện ảnh Collider chọn ra top 10 phim hay nhất, được đánh giá dựa trên cách nhà làm phim truyền tải tinh thần và giá trị cốt lõi trong tác phẩm gốc.

1. Drive My Car (2021)

Trailer 'Drive My Car' Trailer phim "Drive My Car", ra mắt tại Liên hoan phim Cannes 2021, nhận giải Kịch bản xuất sắc. Tác phẩm tiếp tục thắng giải Phim nước ngoài hay nhất tại Quả Cầu Vàng và Oscar 2022. Video: Criterioncollection

Phim do Ryusuke Hamaguchi đạo diễn, dựa trên truyện ngắn cùng tên. Kafuku (Hidetoshi Nishijima đóng) vô tình phát hiện người vợ Oto (Reika Kirishima đóng) ngoại tình. Họ tiếp tục cuộc sống cho đến khi Oto đột tử vì xuất huyết não. Hai năm sau, Kafuku đến Hiroshima công tác, được Misaki Watari (Toko Miura đóng) đưa đón. Trong những chuyến xe mà Watari cầm lái, họ dần bắt chuyện với nhau.

2. Burning (2018)

Trailer 'Burning' Trailer phim "Burning", tác phẩm giành giải FIPRESCI tại Cannes 2018. Video: PalaceFilms

Burning (Lee Chang Dong đạo diễn) dựa trên truyện ngắn Barn Burning, xoay quanh cuộc gặp gỡ giữa hai người đàn ông và một phụ nữ trẻ, có liên quan đến một sự việc bí ẩn. Câu chuyện phim có một số sáng tạo so với truyện, khi bối cảnh được chuyển đổi từ Nhật Bản sang Hàn Quốc.

Nhà văn lấy cảm hứng viết truyện ngắn từ tiểu thuyết cùng tên của William Faulkner. Trong bộ phim, đạo diễn cũng đặt một vài chi tiết liên quan đến Faulkner và cuốn The Great Gatsby của F. Scott Fitzgerald.

3. Tony Takitani (2004)

Trailer 'Tony Takitani' Trailer phim "Tony Takitani", mang nặng chủ nghĩa siêu thực và chủ nghĩa tối giản của Haruki Murakami. Năm 2004, tác phẩm thắng giải Ban giám khảo và giải FIPRESCI ở Liên hoan phim Locarno. Video: Strand Releasing

Đạo diễn Jun Ichikawa biến truyện ngắn về sự cô đơn và ám ảnh của Murakami thành câu chuyện tình yêu, trong phim Tony Takitani. Tony (Issey Ogata) gặp gỡ và kết hôn với cô gái nghiện mua sắm Eiko (Miyazawa đóng). Ít lâu sau, người vợ qua đời trong một tai nạn giao thông, để lại Tony với cuộc sống cô độc và căn nhà đầy những món đồ mà Eiko để lại.

4. A Girl, She is 100% (1983)

Một cảnh trong phim "A Girl, She is 100%". Ảnh: Mubi

Dựa trên truyện On See the 100% Perfect Girl One Beautiful April Morning, phim ngắn theo chân Shimamoto (Kassei Kumamoto) kết nối lại với người bạn thời thơ ấu mà anh gọi là "100%". Càng ở bên nhau, Shimamoto càng bị ám ảnh bởi người bạn cũ.

Trang Collider nhận xét tác phẩm của đạo diễn Naoto Yamakawa kích thích tư duy, đúng với tinh thần trong văn bản của Murakami, khiến người xem đặt câu hỏi về sự tồn tại và tình yêu.

5. Cây liễu mù, người đàn bà ngủ (2022)

Trailer 'Cây liễu mù, người đàn bà ngủ' Trailer phim "Cây liễu mù, người đàn bà ngủ". Video: The Match Factory

Tác phẩm thuộc thể loại hoạt hình, dựa trên tuyển tập truyện ngắn cùng tên. Phim kể về cuộc đời của nhiều nhân vật, từ cô gái tìm kiếm con mèo đi lạc, đến người đàn ông suy ngẫm về các mối quan hệ trong quá khứ. Cây liễu mù, người đàn bà ngủ khám phá các chủ đề về tình yêu, sự mất mát và thân phận con người.

6. Attack on a Bakery (1982)

Một cảnh trong phim "Attack on a Bakery". Ảnh: Mubi

Phim ngắn của đạo diễn Naoto Yamakawa theo chân hai công nhân đi cướp một tiệm bánh. Lúc sắp sửa thực hiện kế hoạch, họ bắt đầu suy ngẫm về cuộc sống và lựa chọn của mình.

7. Hear the Song of the Wind (1981)

Trailer 'Hear the Song of the Wind' Trailer phim "Hear the Song of the Wind". Video: Art Theatre Guild

Dựa trên cuốn Lắng nghe gió hát (Hear the Wind Sing), phim kể về Yuichi (Takaaki Nomi) bỏ học đại học và trở về quê hương Hokkaido. Ở đó, anh kết nối lại với người bạn thân nhất của mình, Yoko. Họ cùng nhau trải qua mùa hè, khám phá thế giới xung quanh và bày tỏ cảm xúc dành cho nhau.

Các nhân vật trong phim phản ánh cảm giác mới lạ mà tác giả cảm nhận khi viết tiểu thuyết đầu tay. Với kỹ thuật quay phim kết hợp âm nhạc, đạo diễn Kazuki Omori làm tốt trong việc đưa câu chuyện lên màn ảnh rộng mà vẫn giữ nguyên tinh thần tác phẩm gốc.

8. Rừng Nauy (2010)

Trailer 'Rừng Nauy' Trailer phim "Rừng Nauy". Video: Toho

Rừng Nauy là tiểu thuyết khó chuyển thể vì văn phong của Murakami để lại cho độc giả ấn tượng khó có thể thay thế. Phim của Trần Anh Hùng lấy bối cảnh nước Nhật vào những năm 1960, các sự việc diễn ra theo dòng hồi tưởng của chàng sinh viên Watanabe Toru. Cậu trải qua nhiều mối tình chớp nhoáng với những phụ nữ trẻ phóng khoáng, yêu tự do. Tuy nhiên, Toru có hai mối tình sâu nặng nhất với Naoko - cô người yêu có cảm xúc không ổn định của cậu bạn thân nhất, và Midori - một phụ nữ trẻ thẳng tính và tháo vát.

9. Hanalei Bay (2018)

Trailer 'Hanalei Bay' Trailer phim "Hanalei Bay". Video: Alpha Violet

Dựa trên tiểu thuyết cùng tên, Hanalei Bay xoay quanh Sachi (Yoh Yoshida), chủ quán bar và là mẹ đơn thân của Takashi (Reo Sano). Một ngày nọ, Sachi nhận được cuộc gọi thông báo Takashi thiệt mạng vì bị cá mập tấn công, ở Vịnh Hanalei, Hawaii.

Không thể tìm lại bình yên sau mất mát quá lớn, Sachi trở lại vịnh Hanalei mỗi năm vào ngày mất của con trai. Mười năm sau, cô kết bạn với hai vận động viên lướt sóng trẻ tuổi người địa phương và được nghe họ kể về vận động viên lướt sóng bằng một chân.

10. All God's Children Can Dance (2008)

Trailer 'All God's Children can Dance' Trailer phim "All God's Children Can Dance". Video: IndiesEntertainment

Tác phẩm do Robert Logevall đạo diễn, kể về Kengo (Jason Lew) sống ở Korea Town (Los Angeles), được mẹ nhắc nhở rằng anh là con của Chúa. Một ngày nọ, Kengo phát hiện một người đàn ông bị cụt tai có thể là cha mình, anh quyết định đi theo người này khắp thành phố.

Quế Chi