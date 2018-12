Bốn phim châu Á tranh giải ở LHP Cannes 2018

Netflix rút khỏi Liên hoan phim Cannes / Đạo diễn Giả Chương Kha được LHP Cannes 2015 vinh danh

Ngày 12/4, Liên hoan phim Cannes 2018 công bố danh sách 18 phim tranh giải, trong đó, có bốn phim đến từ châu Á, gồm: Ash Is Purest White (đạo diễn Giả Chương Kha, Trung Quốc), Burning (Lee Chang Dong, Hàn Quốc), Asako I & II (Ryūsuke Hamaguchi, Nhật) và Shoplifters (Hirokazu Kore-eda, Nhật). Đạo diễn nổi tiếng người Iran - Asghar Farhadi - cũng tranh giải với Everybody Knows nhưng phim này do đơn vị Tây Ban Nha sản xuất.

* Những cảnh đầu tiên được công bố của "Burning"

Những cảnh đầu tiên của phim Burning Ash Is Purest White là dự án có kinh phí lớn nhất của Giả Chương Kha - nhà làm phim thuộc thế hệ thứ sáu của Trung Quốc (lứa sau Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca...). Tác phẩm lấy bối cảnh một thành phố công nghiệp ở Trung Quốc nơi người dân sống nghèo khó, kể về chuyện tình giữa một vũ công và tên trùm băng đảng.

Burning được chuyển thể từ truyện ngắn Barn Burning của Haruki Murakami, xoay quanh cuộc gặp gỡ giữa hai người đàn ông và một phụ nữ trẻ, có liên quan đến một sự việc bí ẩn. Shoplifters kể về một gia đình chuyên hành nghề ăn trộm vừa nhận một đứa trẻ mồ côi.

Đạo diễn Giả Chương Kha.

Giả Chương Kha, Lee Chang Dong và Hirokazu Kore-eda đều từng tham gia Cannes, còn Ryūsuke Hamaguchi lần đầu tranh giải. Nhà làm phim sinh năm 1978 mang đến tác phẩm có tên lạ Asako I & II, kể chuyện một cô gái tình cờ gặp một người giống hệt người yêu quá cố của mình.

Một số đạo diễn tên tuổi khác có phim tranh giải là Spike Lee (BlacKkKlansman), Pawel Pawlikowski (Cold War) và Jean-Luc Godard (The Image Book) - huyền thoại sống của điện ảnh Pháp, người tiên phong trong phong trào Làn Sóng Mới thập niên 1960. Có ba trong số 18 phim là của đạo diễn nữ gồm Capernaum (Nadine Labaki), Girls of the Sun (Eva Husson) và Lazzaro Felice (Alice Rohrwacher).

Poster Liên hoan phim Cannes 2018 là cảnh phim Pierrot le Fou (1965) của Jean-Luc Godard.

Năm nay, số phim tranh giải chính thức ở Cannes thấp nhất trong một thập niên qua. Thierry Frémaux - Chủ tịch Liên hoan phim - cho biết ông đã cố thương lượng với đơn vị Netflix nhưng không thành bởi sức ép của ngành công nghiệp điện ảnh Pháp.

Trong vài ngày tới, danh sách phim tham gia các nhánh phụ của Cannes như Directors' Fortnight và International Critics' Week sẽ được công bố. Liên hoan phim Cannes 2018 diễn ra từ ngày 8 đến 19/5.

Các phim tham gia LHP Cannes 2018 Tranh giải chính thức Everybody Knows (Asghar Farhadi) Ash Is Purest White (Giả Chương Kha) At War (Stéphane Brizé) BlacKkKlansman (Spike Lee) Burning (Lee Chang Dong) Capernaum (Nadine Labaki) Cold War (Pawel Pawlikowski) Dogman (Matteo Garrone) Girls of the Sun (Eva Husson) The Image Book (Jean-Luc Godard) Lazzaro Felice (Alice Rohrwacher) Summer (Kirill Serebrennikov) Asako I & II (Ryusuke Hamaguchi) Shoplifters (Kore-Eda Hirokazu) Sorry Angel (Christophe Honoré) Three Faces (Jafar Panahi) Under the Silver Lake (David Robert Mitchell) Yomeddine (A.B. Shawky) Nhãn quan độc đáo (Un Certain Regard) Angel Face (Vanessa Filho) Border (Ali Abbasi) El Angel (Luis Ortega) Euphoria (Valeria Golino) Friend (Wanuri Kahiu) The Gentle Indifference of the World (Adilkhan Yerzhanov) Girl (Lukas Dhont) The Harvesters (Etienne Kallos) In My Room (Ulrich Köhler) Little Tickles (Andréa Bescond & Eric Métayer) Manto (Nandita Das) My Favorite Fabric (Gaya Jiji) Sextape (Antoine Desrosières) Sofia (Meyem Benm’Barek) Không tranh giải (Out of competition) Le Grand Bain (Gilles Lellouche) Solo: A Star Wars Story (Ron Howard) Buổi chiếu nửa đêm (Midnight Screenings) Arctic (Joe Penna) Gongjak (Yoon Jong Bing) Buổi chiếu đặc biệt (Special Screenings) Dead Souls (Wang Bing) La Traversée (Romain Goupil) O Grande Circo Místico (Carlo Diegues) Pope Francis - A Man of His Word (Wim Wenders) The State Against Mandela and the Others (Nicolas Champeaux & Gilles Porte) 10 Years in Thailand (Aditya Assarat, Wisit Sasanatieng, Chulayarnon Sriphol & Apichatpong Weerasethakul) To the Four Winds (Michel Toesca)

Ân Nguyễn