Top 10 Miss Universe Vietnam diện váy cắt xẻ

Đầm dạ hội của Á hậu 1 Lê Thảo Nhi do cô lên ý tưởng, Đỗ Long thiết kế. Trang phục lấy cảm hứng từ bức tranh "The Birth of Venus" (Sự ra đời của thần Vệ Nữ) của họa sĩ Sandro Botticelli. Trong tranh, thần Vệ Nữ đứng trên một vỏ sò giữa biển.