10 trường đào tạo kỹ thuật và công nghệ tốt nhất nước Đức

Đại học Công nghệ Munich là nơi đào tạo kỹ thuật và công nghệ số 1 nước Đức, theo xếp hạng năm 2025 của QS.

Bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2026 của QS ở các ngành kỹ thuật - công nghệ có 550 trường, riêng Đức có 21 đại diện.

Đại học Kỹ thuật Munich dẫn đầu, theo sau là trường Kỹ thuật Berlin, Viện Công nghệ Karlsruhe.

Xét theo khu vực, ba trường trong top 10 có trụ sở ở thủ đô Berlin, Munich có hai đại diện. Các trường còn lại nằm rải rác ở nhiều thành phố, chủ yếu ở Tây Đức.

Tất cả gương mặt trong top 10 đều là đại học công lập. Sáu trường miễn học phí với du học sinh, chỉ thu lệ phí hành chính khoảng 150-350 euro (4,6-10,6 triệu đồng) một học kỳ. Với bốn trường thu học phí, mức thấp nhất là 1.500 euro, cao nhất là 3.000 euro mỗi học kỳ.

Xếp hạng QS 2006 Trường Điểm Học phí (euro/kỳ) 1 Đại học Kỹ thuật Munich 84.6 2.000 - 3.000 2 Đại học Kỹ thuật Berlin 79.9 - 3 Viện Công nghệ Karlsruhe 79.2 1.500 4 Đại học RWTH Aachen 78.1 - 5 Đại học Công nghệ Dresden 74.9 2.500 6 Đại học Stuttgart 70.5 1.500 7 Đại học Kỹ thuật Darmstadt 70.3 - 8 Đại học Humboldt Berlin 68.7 - 9 Đại học Ludwig Maximilian Munich 68.2 - 10 Đại học Friedrich-Alexander Erlangen-Nuremberg 67.6 -

Bảng xếp hạng đại học QS theo chuyên ngành căn cứ dữ liệu từ 16,4 triệu bài báo khoa học, cùng ý kiến của hơn 151.000 học giả và 100.000 nhà tuyển dụng.

Các trường được xếp hạng theo năm tiêu chí. Danh tiếng học thuật chiếm trọng số lớn nhất (40%), rồi đến uy tín với nhà tuyển dụng (30%), số trích dẫn nghiên cứu trên mỗi bài báo (10%), chỉ số H-index (10%) và mạng lưới nghiên cứu quốc tế (10%).

Nước Đức chứng kiến sự tăng trưởng ổn định về số lượng sinh viên nước ngoài trong những năm gần đây. Theo Study in Germany, số du học sinh đã tăng 55,7% trong vòng một thập kỷ, kể từ năm học 2013-2014, hiện trên 400.000 người.

Nhóm ngành được ưa chuộng là Kỹ thuật (hơn 31%), tiếp đến là Luật, Kinh tế và Khoa học xã hội. Hầu hết đại học miễn học phí. Sinh hoạt phí trung bình ở đây khoảng 930 euro mỗi tháng (1.000 USD), thấp hơn so với Anh hay Mỹ. Sinh viên sau tốt nghiệp được ở lại làm việc tới 18 tháng.

Tính đến tháng 5, khoảng 7.000 sinh viên người Việt theo học bậc đại học ở Đức, tăng nhẹ so với năm ngoái. Trong số này, khoảng 45% chọn nhóm ngành kỹ thuật.

Khuôn viên Đại học Kỹ thuật Berlin (TU Berlin), Đức. Ảnh: Technische Iniversitat Berlin Fanpage

Khánh Linh