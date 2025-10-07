Toni Kroos: 'Barca rất dễ tổn thương sau phút 75'

Theo cựu tiền vệ Real Madrid Toni Kroos, Barca cần thay đổi lối chơi từ phút 75 trở đi, nếu không muốn tình trạng mệt mỏi tích lũy khiến họ bị đối thủ khai thác.

Barca là một trong những đội chơi hay nhất châu Âu mùa này. Ở La Liga, họ đứng nhì bảng với 6 chiến thắng, một hòa và một thua - là thất bại 1-4 dưới tay Sevilla cuối tuần qua. Tại Champions League, họ thắng 2-1 trên sân Newcastle ngày ra quân, rồi thua 1-2 trên sân nhà khi tiếp Barca ở lượt kế tiếp.

"Tôi nghĩ Barca quá mạo hiểm, dù đang trình diễn thứ bóng đá hay bậc nhất, nếu không muốn nói là hay nhất châu Â hiện tại", Kroos nói ngày 6/10, trên podcast về bóng đá mang tên Einfach mal Luppen, do em trai Felix điều hành. "Trong một ngày không đẹp trời của Pedri, Lamine Yamal hay Raphinha, bất kỳ đội bóng nào cũng có thể khiến họ tổn thương và đánh bại họ. Họ có thể bị loại khỏi Champions League".

Hàng thủ Barca không ngăn được tiền vệ Davide Frattesi ghi bàn trong trận thua Inter 3-4 ở lượt về bán kết Champions League trên sân San Siro ngày 6/5/2025. Ảnh: Marca

Thời còn thi đấu, Kroos chưa từng đối đầu Barca dưới trướng HLV Hansi Flick. Nhưng theo cựu tiền vệ người Đức, các trận hòa 3-3 trên sân nhà và thua 3-4 trên sân Inter ở bán kết Champions League mùa trước là bằng chứng rõ nhất về những hạn chế của Barca. Và Kroos cho rằng nhà vô địch La Liga vẫn chưa khắc phục được hạn chế này.

"Mùa trước, Inter đã làm Barca tổn thương, và mùa này, dù là ở vòng 1/8, tứ kết, bán kết hay chung kết, sẽ có một đối thủ khác khiến họ phải dừng bước. Điều này sẽ xảy ra ở Champions League, nhưng ở La Liga thì có lẽ không, vì Barca quá áp đảo", anh nói thêm.

Theo Kroos, đội ĐKVĐ La Liga cần nghiên cứu, thay đổi chiến thuật trong khoảng 15 phút cuối trận. Anh giải thích: "Từ phút 75 trở đi, không khó để nhận thấy toàn đội hình Barca bắt đầu mệt mỏi. Nhưng họ không chuyển sang lối chơi phòng ngự để khóa chặt các khoảng trống. Khi bạn mệt mỏi mà không thay đổi cách chơi, sự lộ liễu trong khâu phòng ngự bị phơi bày rõ ràng".

"Sự lộ liễu trong khâu phòng ngự" mà Kroos đề cập diễn ra với Barca từ mùa trước, khi hàng thủ của họ thường xuyên dâng cao để bẫy việt vị. HLV Flick cũng xem việc đẩy cao khối đội hình là cách dập tắt đòn tấn công của đối thủ từ trong trứng nước, thay vì phải phản ứng qua những hành động phòng ngự trực tiếp.

Những hành động phòng ngự trực tiếp, như việc để các hậu vệ tìm cách đối đầu với đối phương, hoặc thiết lập cấu trúc phòng ngự chặt chẽ, vốn lại là điểm hạn chế trước giờ trong phong cách lối chơi của Barca.

Tiền đạo Sevilla Isaac Romero gây sức ép với Pau Cubarsi trong trận thắng Barca 4-1 ở vòng 8 La Liga ngày 5/10. Ảnh: AP

Thống kê từ Opta ở La Liga từ đầu mùa 2025-2026 cho thấy Barca tiếp tục là đội phòng ngự ở vị trí cao nhất trên sân, trung bình 53,3 mét, giải thích việc hàng thủ luôn được đẩy cao, thậm chí có lúc đến tận vạch giữa sân.

Cách chơi này sẽ mang đến hiệu quả nếu cấu trúc tổ chức pressing tầm cao của một đội vận hành quyết liệt, hiệu quả, giúp đoạt được bóng ngay sau vài giây để mất. Đồng thời, đội bóng đó luôn phải duy trì được thế trận kiểm soát bóng tốt để liên tục dồn ép. Chỉ cần một trong hai điều này không đạt được ở một giai đoạn bất kỳ của trận đấu, Barca sẽ dễ dàng bị trừng phạt, điều được chứng minh trong trận thua 1-4 trước Sevilla cuối tuần qua.

Hoàng Thông (theo Marca)