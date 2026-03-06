Tổng thống Trump tiếp Messi tại Nhà Trắng

Tiền đạo Lionel Messi lần đầu dự một sự kiện tại Nhà Trắng khi cùng Inter Miami được Tổng thống Mỹ Donald Trump chào đón hôm 5/3.

Chuyến thăm của Inter Miami - đội đoạt MLS Cup 2025 - diễn ra theo truyền thống dành cho các nhà vô địch thể thao nhà nghề Mỹ.

Sự kiện chứng kiến Messi đã sải bước cùng ông Trump vào Phòng Đông của Nhà Trắng, nơi từng chào đón những nhân vật như Kid Rock, Ted Nugent, "ông trùm gối" MyPillow, và cả Cristiano Ronaldo.

"Tôi có một đặc ân để nói điều mà chưa vị Tổng thống Mỹ nào từng có cơ hội nói", ông Trump mở lời. "Chào mừng đến với Nhà Trắng, Lionel Messi! Chúng ta yêu thích những nhà vô địch, chúng ta yêu thích những người chiến thắng".

Tiền đạo Lionel Messi cùng tập thể Inter Miami lắng nghe phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm Nhà Trắng ngày 5/3/2026. Ảnh: AFP

Messi, người gần đây trên podcast Miro de Atrás của Mexico tiết lộ rằng anh hối tiếc khi không học tiếng Anh, chỉ gật đầu và mỉm cười. Anh tiếp tục làm vậy khi người đứng đầu nước Mỹ nhắc đến việc con trai ông, Barron Trump, say mê cả Messi và Ronaldo.

Đây không phải cơ hội đầu tiên để Messi tham dự một sự kiện tại Nhà Trắng. Vào tháng 1/2025, tiền đạo Argentina được trao Huân chương Tự do Tổng thống, vinh dự cao quý nhất mà Mỹ có thể ban tặng cho một công dân. Lúc ấy, Messi đã nói với Nhà Trắng rằng anh "vô cùng vinh dự", và gọi giải thưởng này là một "đặc ân". Nhưng sau đó, tiền đạo đội trưởng Inter Miami thông báo đã có kế hoạch khác và không xuất hiện tại lễ trao giải.

Ông Trump bắt đầu quan tâm đến bóng đá nhà nghề từ thời cố huyền thoại bóng đá Pele sang khoác áo New York Cosmos giữa thập niên 1970, lồng ghép một giai thoại về việc ông từng xem Pele thi đấu tại Mỹ. Vị Tổng thống 79 tuổi đã hỏi các đồng đội của Messi liệu họ có đánh giá anh cao hơn tượng đài người Brazil hay không. Một lần nữa, Messi chỉ gật đầu và cười.

Messi chưa từng công khai đứng về bất kỳ quan điểm chính trị nào, và thường từ chối các chuyến thăm tới các nguyên thủ quốc gia. Từ thời còn thi đấu cho Barca - đội bóng luôn thẳng thắn thể hiện lập trường chính trị, Messi cũng không bao giờ lên tiếng về vấn đề độc lập của Catalonia, để việc đó cho các huyền thoại khác như Johan Cruyff, Pep Guardiola và Gerard Pique. Trong một lần hiếm hoi bình luận về việc sử dụng tiếng Catalan, anh cũng đưa ra thông điệp phi chính trị: "Một đứa trẻ biết càng nhiều ngôn ngữ thì càng tốt".

Diego Maradona, thần tượng thời thơ ấu của Messi, chưa bao giờ nhận được lời mời tới Nhà Trắng, vì ông là người chỉ trích gay gắt chính sách đối ngoại của Mỹ trong và sau sự nghiệp thi đấu. Maradona, với hình xăm nhà cách mạng Che Guevara trên bắp chân, đã bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ năm 2018 sau khi gọi ông Trump là "chirolita" - tiếng lóng Mỹ Latin có nghĩa là "con rối".

Trong phần phát biểu ca ngợi mùa giải 2025 của Miami, ông Trump nêu bật những đóng góp của Messi, màn trình diễn của Luis Suarez ở FIFA Club World Cup 2025, chuỗi ghi bàn ở vòng play-off của tiền đạo trẻ Tadeo Allende, đồng thời ca ngợi thủ thành Oscar Ustari và tiền vệ Rodrigo de Paul.

Người đứng đầu Nhà Trắng còn pha trò về vẻ ngoài điển trai của các cầu thủ Miami, khiến De Paul phải đỏ mặt. "Các bạn có cầu thủ nào trông 'xấu trai' không? Tôi thích những cầu thủ trông bặm trợn hơn nhiều", ông Trump nói. Sau khoảng vài phút nhắc về Miami, ông Trump chuyển sang các chủ đề về đội bóng chày New York Yankees, người chủ sở hữu quá cố George Steinbrenner, kỹ năng chơi golf của CEO lực lượng đặc nhiệm World Cup 2026 Andrew Giuliani, hay cả kế hoạch của ông đối với Cuba.

David Beckham vắng mặt, nên một đồng chủ sở hữu khác, ông Jorge Mas thay mặt Inter Miami tặng Tổng thống Trump chiếc áo đấu màu hồng phấn biểu tượng của CLB mang số 47, để ghi nhận nhiệm kỳ tổng thống của ông. Messi sau đó đã trao tặng một quả bóng có chữ ký, còn ông Mas tặng thêm một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn vào bộ sưu tập quà tặng.

Lionel Messi tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump quả bóng lưu niệm khi cùng Inter Miami đến thăm Nhà Trắng ngày 5/3. Ảnh: AFP

Kết thúc buổi lễ, ông Trump mời toàn đội Miami cùng ông vào Phòng Bầu dục, nơi ông mô tả là "trung tâm của thế giới... đặc biệt là vào lúc này".

9 phút 43 giây

Trước khi thực sự bắt đầu ghi nhận chiến tích vô địch MLS Cup 2025 của Miami, Tổng thống Trump đã lặp lại kịch bản ông từng làm với các cầu thủ Juventus tại Phòng Bầu dục trong kỳ FIFA Club World Cup hè 2025: biến các nhân vật thể thao thành "phông nền" cho các mục tiêu chính trị và văn hóa của mình.

Trong 9 phút và 43 giây, ông Trump đưa ra những cập nhật về cuộc chiến đang tiếp diễn của chính quyền ông với Iran, ám chỉ một cuộc xung đột tiềm tàng với Cuba và đưa ra đánh giá về nền kinh tế Mỹ mà ông cho là đang bùng nổ. Bấy giờ, Messi, Suarez và các thành viên Inter Miami khác chỉ biết nhìn trân trối một cách vô hồn từ phía sau lưng ông.

Sau thời gian này, Trump mới bắt đầu nói về lý do Inter Miami được mời đến Nhà Trắng.

Hoàng Thông (theo Guardian & The Athletic)