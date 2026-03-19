Tổng thống Sri Lanka kêu gọi người dân ngừng sạc xe điện ban đêm

Sri Lanka kêu gọi người dân bỏ thói quen sạc xe điện ban đêm, bởi nguồn điện này chủ yếu từ than và dầu diesel, vốn đang khủng hoảng do xung đột Trung Đông.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake phát biểu trước toàn quốc về áp lực lên lưới điện ban đêm do hoạt động sạc xe, AFP đưa tin ngày 18/3.

Người dân thường sạc xe điện sau mỗi ngày làm việc. Hoạt động này phát sinh thêm 300 MW điện mỗi đêm. "Chúng tôi buộc phải vận hành tất cả nhà máy điện để đáp ứng mức tăng này", Tổng thống Anura nói.

Xe bồn chở nhiên liệu tiến vào Colombo, Sri Lanka, ngày 18/3. Ảnh: AFP

Phần lớn nguồn điện ban đêm được cung ứng bởi nhà máy điện than 900 MW và điện dầu 1.000 MW - hoàn toàn trái ngược với hình ảnh xanh, sạch mà xe điện hướng tới. Trong khi đó, Sri Lanka có nguồn điện mặt trời dồi dào và dư thừa vào ban ngày. Họ thiếu hệ thống lưu trữ pin quy mô lớn, nên chưa thể tối ưu hóa nguồn năng lượng này.

Chính phủ kêu gọi người dân chuyển sang sạc xe vào ban ngày, nhằm tiết kiệm điện. Cơ quan chức năng cũng dự kiến áp dụng biểu giá cao hơn để hạn chế hoạt động sạc đêm này.

Lượng xe điện tại Sri Lanka bùng nổ kể từ tháng 2 năm ngoái, sau khi nước này gỡ lệnh cấm nhập khẩu ôtô kéo dài 5 năm. Trước đó, do dịch Covid-19 bùng phát năm 2020, Sri Lanka đã áp dụng các hạn chế nhập khẩu nhằm bảo toàn dự trữ ngoại hối, tập trung nguồn ngoại hối này cho mặt hàng thiết yếu như thuốc men, nhiên liệu và thực phẩm.

Trước cuộc khủng hoảng năng lượng do xung đột Trung Đông, quốc gia Nam Á này đã bắt đầu phân phối nhiên liệu theo định mức. Người lái xe buộc đăng ký Thẻ Nhiên liệu Quốc gia, nhằm giới hạn lượng nhiên liệu mà họ được phép mua. Theo hạn ngạch nhiên liệu hàng tuần, người lái xe bus được mua 60 lít, ôtô cá nhân 15 lít còn xe máy chỉ 5 lít.

Về nguồn cung dầu, ông Dissanayake cho biết họ không thể đảm bảo hai lô hàng dầu thô 90.000 tấn do chiến tranh ở Trung Đông. Tuy nhiên, chính phủ đang đàm phán với "các quốc gia thân thiện" bao gồm Ấn Độ và Nga để mua dầu tinh chế.

Để tiết kiệm nhiên liệu, Sri Lanka còn áp dụng chế độ làm việc bốn ngày một tuần từ 18/3. Trong đó, thứ Tư hàng tuần là ngày nghỉ lễ với khu vực công. Chế độ này cũng sẽ áp dụng cho các trường học, nhưng không ảnh hưởng đến các đơn vị Nhà nước cung cấp dịch vụ thiết yếu, chẳng hạn cơ quan y tế và nhập cư. Thứ Tư làm ngày nghỉ bổ sung là lựa chọn phù hợp hơn Thứ Sáu, tránh tình trạng cơ quan nhà nước đóng cửa ba ngày liên tiếp, theo cơ quan chức năng.

Bảo Bảo (theo AFP, BBC)