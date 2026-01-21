Tổng thống Pháp kêu gọi NATO diễn tập tại Greenland

Tổng thống Macron đề nghị NATO tổ chức diễn tập ở đảo Greenland, động thái có thể khiến ông Trump tức giận.

"Pháp kêu gọi NATO tổ chức diễn tập ở Greenland và sẵn sàng đóng góp", Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết hôm nay.

Một số quốc gia châu Âu, trong đó có Pháp, Đức và Anh, đã triển khai quân nhân đến đảo Greenland làm nhiệm vụ trinh sát để chuẩn bị cho cuộc diễn tập Arctic Endurance. Hoạt động này do Đan Mạch dẫn đầu và có sự tham gia của một số nước thành viên NATO, song nằm ngoài khuôn khổ của liên minh và không có Mỹ góp mặt.

Binh sĩ Pháp trong cuộc diễn tập tại UAE tháng 12/2025. Ảnh: AFP

Các nguồn tin giấu tên trong chính phủ Pháp tin rằng tổ chức diễn tập trong khuôn khổ NATO sẽ tạo điều kiện để Mỹ tham gia, chứng minh rằng châu Âu rất quan tâm tới an ninh vùng Bắc Cực.

Trong khi đó, truyền thông Mỹ cảnh báo kế hoạch của Pháp có thể khiến Tổng thống Donald Trump tức giận. Lãnh đạo Mỹ trước đó đe dọa áp thuế đối với loạt đồng minh châu Âu, liên quan đợt triển khai lực lượng của những nước này tới Greenland.

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen ngày 20/1 yêu cầu người dân và giới chức ở hòn đảo bắt đầu "chuẩn bị cho khả năng bị xâm lược quân sự", kể cả khi đây là kịch bản khó xảy ra. Quân đội Đan Mạch cũng lên kế hoạch tăng cường diễn tập ở hòn đảo, có khả năng sẽ tiến hành quanh năm.

Vị trí Greenland. Đồ họa: BBC

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, nằm gần Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Hòn đảo thuộc Đan Mạch, có dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2, rộng hơn Mexico và gấp hơn ba lần bang Texas của Mỹ.

Hòn đảo nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu, khiến nó trở thành địa điểm chiến lược quan trọng với Washington. Greenland có nguồn khoáng sản dồi dào, phần lớn chưa được khai thác.

Tổng thống Mỹ gần đây liên tục bày tỏ ý định kiểm soát Greenland, thậm chí để ngỏ khả năng dùng vũ lực nhằm đạt mục tiêu này, bất chấp phản đối của Đan Mạch và nhiều nước châu Âu.

Phạm Giang (Theo AFP, Le Figaro)