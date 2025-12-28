Tổng thống Pezeshkian: Iran giờ đã mạnh hơn giai đoạn xung đột 12 ngày

Tổng thống Iran tuyên bố khí tài và nhân lực nước này giờ đã mạnh hơn so với giai đoạn bùng phát xung đột với Israel hồi tháng 6.

"Iran giờ mạnh hơn về nhân lực và trang thiết bị so với thời gian xảy ra cuộc chiến 12 ngày với Israel. Nếu đối phương chọn đối đầu, họ đương nhiên sẽ đối mặt với đòn đáp trả quyết liệt hơn", Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Iran hôm 27/12.

Ông Pezeshkian cho rằng Iran đang trong "cuộc chiến toàn diện" với Mỹ, Israel và châu Âu, chỉ trích những quốc gia này không muốn Iran ổn định. Ông đánh giá tình hình hiện tại mà Tehran đối mặt còn phức tạp, khó khăn hơn nhiều so với chiến tranh Iran - Iraq năm 1980-1988.

"Tình hình trong cuộc chiến với Iraq rất rõ ràng, họ phóng tên lửa và chúng ta đáp trả. Tuy nhiên, đối phương lúc này bao vây Iran trên mọi phương diện, gây sức ép và dồn chúng ta vào thế khó, tạo ra các vấn đề về kinh tế, văn hóa, chính trị và an ninh", ông nói.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong ảnh công bố ngày 27/12. Ảnh: Khamenei.ir

Mỹ, Israel và các nước châu Âu chưa bình luận về những phát biểu trên.

Tổng thống Pezeshkian phát biểu trước khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tới Mỹ, dự kiến gặp Tổng thống Donald Trump. Tình hình Iran dường như là một trong những chủ đề quan trọng trong cuộc thảo luận giữa lãnh đạo Mỹ và Israel.

Theo truyền thông Mỹ, Thủ tướng Netanyahu có thể sẽ thông báo cho Tổng thống Trump về lựa chọn tấn công Iran trong tương lai. Các quan chức Israel trước đó nói với phía Mỹ rằng họ nghi ngờ đợt diễn tập tên lửa của Iran có thể là "vỏ bọc cho chiến dịch tập kích Israel".

Chiến sự giữa Tel Aviv và Tehran bùng phát sáng 13/6 khi quân đội Israel không kích phủ đầu loạt mục tiêu quân sự và cơ sở hạt nhân tại Iran, với lý do ngăn đối phương chế tạo vũ khí nguyên tử. Hai bên sau đó liên tục tập kích qua lại trước khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn dưới sự trung gian của Mỹ.

Iran đã phóng tổng cộng khoảng 550 tên lửa và 1.000 máy bay không người lái (UAV) tự sát vào lãnh thổ Israel. Tel Aviv tuyên bố phần lớn tên lửa bị đánh chặn, song 36 quả đạn đã rơi xuống khu vực đông dân cư, khiến 28 người thiệt mạng.

Nhóm nhà nghiên cứu tại Đại học bang Oregon của Mỹ hồi tháng 7 công bố phân tích cho thấy 6 tên lửa đạn đạo Iran nhiều khả năng đã đánh trúng 5 căn cứ quân sự của Israel trong xung đột.

Tờ Telegraph cho biết 6 tên lửa này không nằm trong số 36 quả đạn mà quân đội Israel thừa nhận để lọt. Các mục tiêu trúng đòn nằm ở miền bắc, trung và nam của Israel, trong đó có căn cứ không quân trọng yếu Tel Nof, một trung tâm tình báo và một cơ sở hậu cần.

Cuộc xung đột đã khiến hơn 1.000 người tại Iran và ít nhất 28 người ở Israel thiệt mạng.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hồi tháng 11 tuyên bố sức mạnh tên lửa của nước này "đã vượt xa giai đoạn chiến tranh 12 ngày", trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nasirzadeh khẳng định sản phẩm công nghiệp quốc phòng Iran đã được cải thiện cả về chất lượng và số lượng so với trước thời điểm chiến sự bùng phát.

Nguyễn Tiến (Theo AP, Al Jazeera, IRNA, Iran International)