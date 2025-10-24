Tổng thống Nam Phi kêu gọi doanh nghiệp Việt tăng hợp tác, đầu tư

Tổng thống Nam Phi kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt cơ hội, thiết lập quan hệ hợp tác cụ thể với các doanh nghiệp Nam Phi qua những hợp đồng, dự án thiết thực.

Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Cyril Ramaphosa đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Nam Phi ngày 24/10, Tổng thống Cyril Ramaphosa cho biết ông đã trao đổi với các nhà lãnh đạo Việt Nam để thúc đẩy hợp tác trên tất cả lĩnh vực, trong đó có kinh tế, thương mại, đầu tư. Ông cũng thăm, làm việc với các doanh nghiệp lớn hàng đầu của Việt Nam.

Ông nhấn mạnh, quan hệ hai nước không chỉ là giao dịch kinh tế mà còn là cầu nối của đoàn kết, tin tưởng, lâu dài, chia sẻ các giá trị chung.

Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Cyril Ramaphosa phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp hai nước, ngày 24/10. Ảnh: Giang Huy



Tổng thống Nam Phi đánh giá tiềm năng hợp tác rất lớn giữa hai nước, cần phát huy tối đa lợi thế của mỗi bên khi đều giữ vị trí chiến lược quan trọng tại hai khu vực. Cụ thể, Nam Phi là quốc gia công nghiệp hóa cao nhất tại châu Phi, đồng thời là cửa ngõ vào thị trường châu Phi rộng lớn. Còn Việt Nam là cửa ngõ năng động của khu vực Đông Nam Á, có tốc độ tăng trưởng kinh tế đáng ngưỡng mộ, dự kiến trên 8% năm 2025 trong bối cảnh toàn cầu khó khăn.

Việt Nam có tiềm năng, thế mạnh như sản xuất xe điện, pin, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, điện tử, dệt may, gạo, cà phê, hải sản. Trong khi đó, Nam Phi có điều kiện tự nhiên, thế mạnh trái cây, rượu vang, chăn nuôi, thuỷ sản, khai khoáng, sản xuất ôtô, hạ tầng.

Tổng thống đề nghị doanh nghiệp hai nước thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ, cùng xây dựng chuỗi cung ứng, tăng cường dòng thương mại và đầu tư xuyên khu vực. Ông nhấn mạnh hợp tác không chỉ giới hạn trong các lĩnh vực thế mạnh truyền thống (chế biến, xuất khẩu nông sản, khai khoáng), mà cần mở rộng sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi năng lượng sạch, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tổng thống cũng cho rằng, Việt Nam và Nam Phi đều là những quốc gia xinh đẹp, giàu bản sắc văn hóa, có tiềm năng lớn để thúc đẩy hợp tác du lịch, giao lưu văn hóa và nhân dân.

Ông khẳng định Chính phủ Nam Phi sẽ giảm thiểu rào cản thương mại, hoàn thiện khung pháp lý bảo vệ đầu tư. Đồng thời, ông kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt cơ hội, chủ động khai thác tiềm năng và thiết lập quan hệ hợp tác cụ thể với các doanh nghiệp Nam Phi thông qua những hợp đồng, dự án, chương trình hợp tác thiết thực.

Diễn đàn có sự tham dự của khoảng 50 doanh nghiệp Nam Phi, 120 doanh nghiệp Việt Nam trên các lĩnh vực. Các đại biểu đánh giá thời gian qua, môi trường đầu tư - kinh doanh của Việt Nam tiếp tục được cải thiện, được cộng đồng quốc tế, nhà đầu tư đánh giá tích cực.

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã lựa chọn Việt Nam là trung tâm sản xuất chiến lược, kết nối với các chuỗi cung ứng toàn cầu. Giai đoạn 2021-2025, Việt Nam thu hút được tổng vốn FDI khoảng 185 tỷ USD, thuộc nhóm 15 nước đang phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới.

Nhiều tổ chức quốc tế lớn đã đánh giá cao kết quả chỉ đạo, điều hành, nâng hạng tín nhiệm và triển vọng tăng trưởng của Việt Nam. Đầu tháng 10, Tổ chức FTSE Russell đã nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi thứ cấp. IMF đánh giá Việt Nam nằm top 10 nước tăng trưởng cao nhất thế giới; Standard Chartered dự báo Việt Nam thuộc nhóm 5 nước tăng trưởng nhanh nhất châu Á.



Các đại biểu đề nghị tiếp tục triển khai hiệu quả các hợp tác hiện có, trong đó có cơ chế Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Nam Phi. Họ ủng hộ Việt Nam sớm khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam với Liên minh Thuế quan Nam Phi (SACU).

Theo các đại biểu, hai nước cần tăng cường mở cửa thị trường cho những mặt hàng thế mạnh và tiềm năng, nhất là nông sản, thủy hải sản, hàng gia dụng, may mặc, khoáng sản... Đồng thời, doanh nghiệp hai nước cần được khuyến khích đầu tư trong các lĩnh vực truyền thống (nông nghiệp, kinh tế biển), mở rộng sang các lĩnh vực mới (chuyển đổi xanh, số, năng lượng tái tạo, halal, truyền thông, xuất bản, biến đổi khí hậu). Các đại biểu cũng khuyến nghị hai bên tích cực xúc tiến thương mại, đầu tư, trao đổi thông tin về môi trường, chính sách, nhu cầu, cơ hội hợp tác, giao thương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Giang Huy

Tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết bảo đảm khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là hợp phần quan trọng của nền kinh tế. Nhà điều hành bảo đảm các quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư, bảo đảm ổn định vĩ mô, phát triển và thể chế, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư.

Thủ tướng đề nghị hai bên hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển nhanh và bền vững, cùng làm, cùng phát triển. Ông mong các doanh nghiệp đẩy mạnh hợp tác, kết nối, mang lại kết quả, sản phẩm cụ thể, cân đong đếm được.

Năm 2024, Nam Phi là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam ở châu Phi (sau Ai Cập) với kim ngạch thương mại song phương đạt gần 1,8 tỷ USD. Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Nam Phi đạt 566,9 triệu USD trong 8 tháng đầu năm, tăng 5% so với cùng kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu chính gồm điện thoại và linh kiện (202 triệu USD), giày dép (79 triệu USD) và máy tính, sản phẩm điện tử, linh kiện (63 triệu USD).

