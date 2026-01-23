Tổng thống Mỹ tuyên bố 'hạm đội lớn' đang hướng tới Iran

Ông Trump nói rằng Mỹ đang điều động hạm đội lớn đến gần Iran, song thêm rằng có thể nước này "không cần sử dụng nó".

"Chúng tôi đang triển khai hạm đội lớn tiến về phía Iran. Rất nhiều tàu đang hướng đến phía đó nhằm đề phòng mọi tình huống. Tôi không muốn thấy bất cứ điều gì xảy ra, nhưng chúng tôi đang theo dõi họ rất sát sao. Chúng ta chờ xem chuyện gì sẽ diễn ra", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói hôm 22/1.

Tổng thống Trump không cho biết chi tiết về lực lượng này, nhưng thêm rằng "có lẽ sẽ không phải sử dụng đến nó". Ông cũng nói rằng mức thuế 25% đối với những nước giao dịch với Iran sẽ sớm có hiệu lực.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln chuẩn bị cập bến căn cứ Guam của Mỹ tháng 12/2025. Ảnh: US Navy

Hai quan chức Mỹ ngày 22/1 cho biết một nhóm tác chiến tàu sân bay và các khí tài khác của quân đội Mỹ sẽ đến Trung Đông trong những ngày tới. Các chiến hạm của Mỹ, trong đó có tàu sân bay USS Abraham Lincoln, đã bắt đầu rời khỏi châu Á - Thái Bình Dương từ tuần trước, khi căng thẳng giữa Washington và Tehran leo thang.

Theo một quan chức, Mỹ đang cân nhắc triển khai thêm các hệ thống phòng không ở Trung Đông.

Washington thường tăng cường lực lượng tới Trung Đông vào thời điểm căng thẳng khu vực leo thang. Giới chuyên gia lưu ý động thái này có thể mang tính phòng thủ, không đồng nghĩa với Mỹ sắp tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Khu vực Trung Đông. Đồ họa: CNN

Căng thẳng Washington - Tehran gần đây leo thang liên quan các cuộc biểu tình bùng phát từ cuối tháng 12/2025 ở Iran. Biểu tình, khởi phát do giới thương nhân không hài lòng với tình hình kinh tế và đồng rial mất giá, ban đầu diễn ra ôn hòa nhưng đã nhanh chóng leo thang thành bạo lực chết người.

Iran cáo buộc "các đặc vụ khủng bố" Israel và Mỹ kích động bạo loạn, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ và nói rằng Tehran "đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề nội bộ".

Tổng thống Trump nhiều lần đề cập khả năng hỗ trợ người biểu tình, trong đó không loại trừ kịch bản ra lệnh không kích Iran. Các đồng minh của Washington gồm Israel, Arab Saudi, Qatar, Oman và Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã cảnh báo ông Trump về hậu quả kéo dài nếu tập kích Iran, khiến lãnh đạo Mỹ ngừng quyết định hành động quân sự vào phút chót.

Huyền Lê (Theo Reuters, NY Post)