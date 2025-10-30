Tổng thống Mỹ ra lệnh nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân

Ông Trump yêu cầu Lầu Năm Góc lập tức khởi động quá trình thử nghiệm vũ khí hạt nhân "trên cơ sở bình đẳng" với cường quốc khác.

"Do các quốc gia khác đang tiến hành chương trình thử nghiệm, tôi đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân trên cơ sở bình đẳng. Quá trình này sẽ được khởi động ngay lập tức. Nga đang đứng thứ hai, Trung Quốc còn cách khá xa ở vị trí thứ ba, nhưng sẽ bắt kịp trong vòng 5 năm tới", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội hôm nay.

Lần gần nhất Mỹ thử nghiệm vũ khí hạt nhân là năm 1992.

Mỹ và Nga những năm qua thường xuyên phóng thử các hệ thống vũ khí mang được đầu đạn hạt nhân, trong đó có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và chiến đấu cơ, nhưng chúng đều không mang đầu đạn hoặc chỉ có thiết bị mô phỏng. Hoạt động này chủ yếu nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu và độ tin cậy của phương tiện mang phóng.

Tiêm kích F-35 Mỹ thả bom hạt nhân chiến thuật B61-12 trong cuộc thử nghiệm năm 2021. Ảnh: JPO

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi Tổng thống Vladimir Putin hôm 29/10 tuyên bố Nga đã thử nghiệm thành công siêu ngư lôi Poseidon vận hành bằng năng lượng hạt nhân. Theo ông Putin, ngư lôi Poseidon di chuyển với tốc độ cao hơn tàu ngầm, có thể tiếp cận mọi lục địa trên thế giới và "không có phương thức đánh chặn".

Quân đội Nga cuối tuần trước cũng thông báo thử thành công tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik, được mô tả là "có tầm bắn không giới hạn".

Tên lửa Burevestnik và ngư lôi Poseidon là hai trong số 6 "siêu vũ khí" được Tổng thống Putin công bố trong thông điệp liên bang hồi tháng 3/2018. Đây là những khí tài được kỳ vọng giúp Moskva duy trì vị thế siêu cường và cân bằng chiến lược với Washington.

Tổng thống Mỹ hôm 27/10 cho rằng Nga nên tập trung vào chấm dứt xung đột Ukraine vào thời điểm hiện tại, thay vì thử tên lửa mới như Burevestnik.

Huyền Lê (Theo Reuters, AFP)