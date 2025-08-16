Tổng thống Mỹ - Nga họp báo sau ba tiếng hội đàm

Tổng thống Mỹ - Nga chuẩn bị họp báo

Điện Kremlin cho biết cuộc họp báo giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại thành phố Anchorage, bang Alaska, sắp diễn ra. Các phóng viên đưa tin về cuộc họp báo đã nhận được yêu cầu tập trung.

Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin trước đó diễn ra theo hình thức ba - ba thay vì một - một như kế hoạch ban đầu. Trong đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff tham gia cùng Tổng thống Trump, còn Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Yuri Ushakov, cố vấn của Tổng thống Nga về chính sách đối ngoại, dự hội nghị cùng ông Putin.

Đây là lần đầu tiên ông Trump và ông Putin gặp nhau trực tiếp kể từ hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản năm 2019. Sự kiện cũng đánh dấu lần đầu một lãnh đạo Nga đặt chân đến Alaska kể từ khi Moskva bán vùng lãnh thổ này cho Washington vào năm 1867.