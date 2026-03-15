Tổng thống Mỹ dọa tiếp tục không kích đảo Kharg 'cho vui'

Ông Trump nói các cuộc không kích đã hoàn toàn phá hủy đảo Kharg của Iran, trừ hạ tầng dầu mỏ, cảnh báo có thể tấn công "vài lần nữa cho vui".

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 14/3 thông báo đã tiến hành các cuộc tấn công chính xác nhằm vào 90 mục tiêu quân sự trên đảo Kharg, được coi là "huyết mạch dầu mỏ" của Iran tại Vịnh Ba Tư.

Trong phỏng vấn với NBC News sau đó cùng ngày, Tổng thống Donald Trump cho biết lực lượng Mỹ "đã phá hủy hoàn toàn hòn đảo".

"Chúng tôi có thể tấn công thêm vài lần nữa cho vui. Chúng tôi đã tàn phá hoàn toàn nơi đó, trừ các tuyến dầu mỏ, vì việc xây lại những đường ống đó sẽ mất nhiều năm", ông nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện ở Doral, bang Florida ngày 9/3.

Đảo Kharg nằm trong Vịnh Ba Tư, cách bờ biển Iran khoảng 25 km, cách Eo biển Hormuz hơn 480 km, là điểm trung chuyển xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran. Bởi vậy, Kharg được ví như "viên ngọc quý dầu mỏ" của Iran.

Hòn đảo dài 6 km, rộng 20 km2 với nhiều kho lưu trữ và cảng xuất dầu vẫn nguyên vẹn trong hai tuần đầu tiên của cuộc xung đột, do Mỹ và Israel tỏ ra thận trọng vì vai trò của đảo này với thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 14/3 xác nhận Mỹ đã không kích đảo Kharg và đảo Abu Musa trên Vịnh Ba Tư. Ông thêm rằng lực lượng Mỹ đã sử dụng hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS từ lãnh thổ của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) để thực hiện đòn tấn công.

Lực lượng Mỹ không kích mục tiêu trên đảo Kharg trong video công bố hôm 13/3.

"Lực lượng vũ trang Iran đã khẳng định rõ rằng họ sẽ trả đũa nếu cơ sở hạ tầng dầu mỏ và năng lượng của chúng tôi bị tấn công. Và họ sẽ tấn công vào bất kỳ cơ sở hạ tầng năng lượng nào trong khu vực thuộc sở hữu của một công ty Mỹ hoặc có công ty Mỹ làm cổ đông. Vì vậy, phản ứng của chúng tôi sẽ rất rõ ràng", ông Araghchi nói.

Các chuyên gia từng cảnh báo những cuộc tấn công vào đảo Kharg sẽ làm gián đoạn phần lớn hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran, có nguy cơ dẫn đến đòn trả đũa dữ dội ở Eo biển Hormuz hoặc nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực.

Đảo Kharg nhìn từ vệ tinh vào ngày 2/3.

Chiến sự Iran đã kéo dài sang tuần thứ ba và chưa có dấu hiệu sớm kết thúc. Iran tuyên bố phong tỏa Eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 20% lượng dầu thô toàn cầu, làm đảo lộn kinh tế thế giới.

Trong phỏng vấn với NBC News, ông Trump cho biết hiện chưa rõ Iran đã rải thủy lôi tại Eo biển Hormuz hay chưa. "Chúng tôi sẽ rà quét eo biển này rất quyết liệt, và tin rằng sẽ có thêm những nước khác cùng tham gia, những nước đang bị hạn chế tiếp cận dầu mỏ".

Thủy lôi - 'sát thủ ngầm' có thể làm tê liệt Eo biển Hormuz

Ông Trump đang kêu gọi các nước điều tàu chiến đến Eo biển Hormuz để cùng Mỹ đảm bảo an toàn cho tuyến hàng hải này, trong đó có Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh.

Pháp thông báo đang chuẩn bị cho một nhiệm vụ "phòng vệ" để mở cửa Eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Anh và Trung Quốc từ chối tiết lộ họ có kế hoạch điều tàu chiến đến Trung Đông hay không.

Vị trí đảo Kharg trên Vịnh Ba Tư.

Đức Trung (Theo NBC News, Guardian, CNN)