Tổng thống Moldova cáo buộc Nga mua chuộc cử tri trong cuộc bầu cử sắp tới của nước này bằng cách chuyển tiền cho các đảng chính trị thân Moskva.

Tổng thống Moldova Maia Sandu hôm 1/11 nói rằng Nga đã chuyển gần 5 triệu USD trong hai tháng qua để tài trợ cho "các nhóm tội phạm", trong đó có đảng Shor do doanh nhân lưu vong Ilan Shor thành lập, nhằm giúp các đảng thân Nga giành kết quả có lợi trong cuộc bầu cử địa phương sắp diễn ra.

"Nga trước đây mua chuộc quan chức Moldova", bà Sandu nói, đề cập các bê bối tham nhũng ở nước này trước khi bà đắc cử năm 2020. "Giờ không còn khả năng đó nữa nên họ chuyển sang mua chuộc công dân Moldova".

Tổng thống Moldova cho rằng một số công dân nước này "tới Moskva để nhận tiền", nhưng không đưa ra bằng chứng.

Bà Sandu kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho các đồng minh của mình trong cuộc bầu cử ngày 5/11 để ủng hộ tầm nhìn của bà về việc Moldova chuyển sang xu hướng thân châu Âu và gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Tổng thống Moldova Maia Sandu dự một hội nghị ở Prague, Czech ngày 16/10. Ảnh: AFP

Phản ứng với cáo buộc của Tổng thống Moldova, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm nay rằng bà Sandu là "nỗi hổ thẹn đối với đất nước và là mối đe dọa chính đối với người dân Moldova".

Theo bà Zakharova, Moskva đang theo dõi tình hình trước cuộc bầu cử và cho rằng chính phủ Moldova đang tìm cách cường điệu hóa mối đe dọa từ Nga để đánh lạc hướng dư luận trong nước khỏi những sai lầm trong quản lý đất nước của họ.

"Chính quyền Moldova tiếp tục loại bỏ các ý kiến trái chiều và trấn áp các đối thủ chính trị", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Căng thẳng giữa Nga và Moldova gia tăng sau khi Moskva mở chiến dịch ở Ukraine cuối tháng 2/2022. Chính phủ thân phương Tây của Moldova đã lên án động thái của Nga.

Tổng thống Sandu hồi tháng 2 cáo buộc Nga muốn kích động bạo lực tại Moldova để lật đổ chính quyền của bà, thay thế bằng nhóm cầm quyền thân Moskva. Nga bác bỏ cáo buộc, gọi những thông tin đó là "hoàn toàn vô căn cứ".

Tháng trước, Moldova đã đình chỉ hoạt động của đảng Shor thân Nga với lý do "vi hiến", động thái bị Nga chỉ trích. Bà Zakharova ngày 2/11 cho biết Ủy ban bầu cử trung ương Moldova đã từ chối công nhận 6 giám sát viên người Nga tham gia nhiệm vụ giám sát bầu cử do Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tiến hành.

Moldova mô tả động thái này nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của cuộc bầu cử, trong khi Nga nói quyết định này vi phạm nghĩa vụ quốc tế và là "biểu hiện của đường lối chống Nga". Moskva tuyên bố sẽ hành động nếu Moldova không thay đổi quyết định.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tại cuộc họp báo ở Moskva hồi tháng 4. Ảnh: AFP

Cuộc bầu cử cuối tuần này được coi là phép thử cho nỗ lực ngả về châu Âu của bà Sandu. "Điều quan trọng là mọi người phải bỏ phiếu cho những ứng viên sẽ theo đuổi các chính sách thân châu Âu của Moldova và không gây trở ngại trên con đường này", Tổng thống Moldova nói.

Trước cuộc bầu cử, Moldova đã chặn truy cập vào các trang tin lớn của Nga. Moskva chỉ trích động thái này là nỗ lực nhằm ngăn cản người dân Moldova tiếp cận quan điểm trái chiều và cáo buộc Tổng thống Sandu đang kích động tâm lý chống Nga.

Moldova, quốc gia thuộc Liên Xô cũ và hiện là một trong những nước nghèo nhất châu Âu, có dân số gần 2,6 triệu người. Moldova giáp với Romania về phía tây và Ukraine ở phía bắc, đông và nam. Quan hệ giữa Nga và Moldova bắt đầu xấu đi từ năm 2021, khi bà Natalia Gavrilita nhậm chức thủ tướng và ủng hộ nước này gia nhập EU.

Moldova nộp đơn xin gia nhập EU tháng 4/2022 và được khối 27 nước này cấp tư cách ứng viên hai tháng sau đó, cùng với Ukraine. Tuy nhiên, các ứng viên có thể mất một thập niên hoặc hơn để trở thành thành viên EU, do phải đáp ứng nhiều tiêu chí để gia nhập liên minh.

Huyền Lê (Theo Reuters, RT)