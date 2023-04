Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hát bài "American Pie" sau khi được Tổng thống Biden đề nghị trong quốc yến tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 26/4 chủ trì quốc yến tiếp đãi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee tại Nhà Trắng. Ông Yoon vốn thích hát karaoke và có niềm đam mê với âm nhạc Mỹ nên ông Biden đã đề nghị Tổng thống Hàn Quốc biểu diễn.

"Chúng tôi biết một trong những bài hát yêu thích của ngài là American Pie", ông Biden nói với ông Yoon khi mời Tổng thống Hàn Quốc lên sâu khấu, sau khi các ca sĩ biểu diễn những bài hát kinh điển.

"Vâng, đúng là như thế", Tổng thống hàn Quốc trả lời, thừa nhận rằng ông yêu thích bài hát phát hành năm 1971, từ khi ông còn đi học.

"Chúng tôi muốn nghe ngài hát bài đó", Tổng thống Mỹ tiếp tục.

"Cũng lâu rồi nhưng...", ông Yoon nói, chần chừ trong chốc lát rồi bắt đầu hát, khiến đám đông vỗ tay nồng nhiệt. Tổng thống Biden và Đệ nhất phu nhân Jill thể hiện sự thích thú.

"Giờ tôi mới biết là ngài hát rất hay đấy", ông Biden nói sau màn biểu diễn của ông Yoon.

Tổng thống Hàn Quốc hát trong quốc yến tại Nhà Trắng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hát trong quốc yến tại Nhà Trắng ngày 26/4. Video: AFP

Theo Tổng thống Mỹ, nghệ sĩ Don McLean, người sáng tác ca khúc American Pie, không thể đến Nhà Trắng dự tiệc cùng họ nhưng đã gửi một cây đàn guitar có kèm chữ ký. Ông Biden đã tặng cây đàn này cho ông Yoon.

Nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ phấn khích trước màn thể hiện của lãnh đạo Hàn Quốc. "Tổng thống Yoon đã làm bùng nổ sân khấu và Nhà Trắng", một người dùng ở Hàn Quốc bình luận trên Twitter. "Tổng thống Yoon đã bộc lộ khả năng ca hát tiềm ẩn", một người khác cho hay.

Đây không phải lần đầu Tổng thống Hàn Quốc hát trước đám đông. Trong chiến dịch tranh cử năm 2021, ông cũng thể hiện ca khúc nhạc Hàn No one else của nghệ sĩ Lee Seung-chul trên sóng truyền hình.

Tổng thống Hàn Quốc thăm Mỹ từ ngày 24/4 tới 29/4, đánh dấu chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của lãnh đạo Hàn Quốc tới Mỹ kể từ năm 2011. Chuyến thăm diễn ra vào dịp kỷ niệm 70 năm hai nước thiết lập quan hệ đồng minh.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (phải) hát cạnh Tổng thống Mỹ Joe Biden trong quốc yến ở Nhà Trắng ngày 26/4. Ảnh: AFP

Huyền Lê (Theo AFP)