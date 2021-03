Tổng thống Brazil gọi thống đốc áp phong tỏa là 'bạo chúa'

Tổng thống Brazil cho rằng những thống đốc áp lệnh phong tỏa ngăn Covid-19 là "bạo chúa", tuyên bố sẽ đấu tranh cho "tự do" của người ủng hộ.

"Họ đang chọn khai chiến", Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro nói với người ủng hộ tới chúc mừng sinh nhật lần thứ 66 của ông bên ngoài phủ tổng thống hôm 21/3, đề cập các thị trưởng và thống đốc áp lệnh phong tỏa để ngăn Covid-19 vì lo ngại hệ thống y tế của họ sắp sụp đổ.

"Nếu ai đó nghĩ rằng chúng ta sẽ từ bỏ tự do của mình thì họ đã nhầm. Một số bạo chúa ngoài kia đang cố hạn chế tự do của bạn. Nhưng các bạn có thể tin tưởng rằng quân đội của chúng ta sẽ bảo vệ tự do và dân chủ của các bạn", Tổng thống theo đường lối cực hữu của Brazil nói thêm.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro (áo xanh thẫm) cùng vợ ra vẫy chào người hâm mộ đến chúc mừng sinh nhật ông bên ngoài phủ tổng thống hôm 21/3. Ảnh: AFP.

Bolsonaro từng nhiều lần phản đối lời khuyên của các chuyên gia về giãn cách xã hội và đeo khẩu trang để ngăn virus lây lan, song gần đây bớt gay gắt hơn do chịu nhiều áp lực. Ông đã chịu đeo khẩu trang khi chào đón người ủng hộ bên ngoài phủ tổng thống ở thủ đô Brasilia hôm qua, song nhiều người trong đám đông không đeo khẩu trang.

Áp lực đang gia tăng với Bolsonaro, người cho rằng thiệt hại kinh tế do phong tỏa còn tồi tệ hơn chính đại dịch. Gần 200 nhà kinh tế và lãnh đạo doanh nghiệp, gồm một số cựu bộ trưởng tài chính và chủ tịch ngân hàng trung ương, hôm 21/3 công bố thư ngỏ kêu gọi chính phủ đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng và thực hiện chính sách giãn cách xã hội trên toàn quốc.

"Kỳ vọng kinh tế phục hồi trong bối cảnh dịch bệnh đang hoành hành là không thực tế", lá thư có đoạn viết, đồng thời mô tả tình hình ở Brazil "hoang tàn".

Brazil hiện là vùng dịch thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mỹ, với gần 12 triệu ca nhiễm và hơn 294.000 ca tử vong. Thống đốc nhiều bang đã áp lệnh phong tỏa khi các phòng chăm sóc đặc biệt tại 25 trong số 27 bang đã đạt công suất hơn 80% và gần như hết chỗ tại các điểm nóng như Sao Paulo và Rio de Janeiro.

Huyền Lê (Theo AFP)