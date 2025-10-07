Tổng thống Brazil đề nghị ông Trump dỡ mức thuế quan 40%

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump dỡ bỏ mức thuế 40% áp lên hàng hóa nước này.

Đề nghị được đưa ra trong cuộc điện đàm kéo dài 30 phút hôm 6/10 giữa hai nhà lãnh đạo. Văn phòng Tổng thống Brazil cho biết ông Lula và ông Trump bày tỏ ấn tượng tích cực của họ trong cuộc gặp gỡ tại Liên Hợp Quốc tháng trước.

Tổng thống Brazil đề nghị Tổng thống Trump dỡ bở mức thuế 40% với hàng hóa nước này. Ông cũng nhắc lại họ là một trong ba quốc gia G20 mà Mỹ có thặng dư thương mại.

Viết trên mạng xã hội Truth Social sau điện đàm, Tổng thống Trump mô tả cuộc trò chuyện với ông Lula diễn ra "tốt đẹp". "Chúng tôi bàn về nhiều vấn đề, nhưng chủ yếu tập trung vào kinh tế và thương mại giữa hai quốc gia", ông viết.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva phát biểu tại Addis Ababa, Ethiopia ngày 18/2/2024. Ảnh: AFP

Hiện nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh chịu thuế quan tổng cộng 50% khi xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ. Trong đó, mức thuế bổ sung 40% được Tổng thống Trump công bố ngày 9/7 để phản đối phiên tòa xét xử người đồng minh là cựu tổng thống cánh hữu Jair Bolsonaro.

Brazil ước tính 35,9% hàng sang nền kinh tế lớn nhất thế giới bị ảnh hưởng, tương đương khoảng 4% tổng kim ngạch. Thuế quan khiến xuất khẩu cà phê của Brazil sang Mỹ giảm tới 70%. Giá cà phê tại Mỹ cũng tăng mạnh do nước này phụ thuộc hơn 30% nguồn cung từ quốc gia Mỹ Latinh.

Tổng thống Trump cho biết hai bên "sẽ tiếp tục thảo luận và gặp lại nhau trong tương lai gần, ở Brazil và Mỹ". Ông chỉ định Ngoại trưởng Marco Rubio đàm phán tiếp thuế quan với Phó tổng thống Brazil Geraldo Alckmin. Tổng thống Brazil Lula bày tỏ sẵn sàng sang Washington để gặp trực tiếp ông Trump.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Brazil Gabriel Galipolo cho biết nền kinh tế nước này vẫn vững mạnh. Tuy nhiên, lạm phát còn cách xa mục tiêu chính thức 3%.

Tháng trước, Ngân hàng Trung ương Brazil giữ nguyên lãi suất ở mức cao nhất gần 20 năm là 15% trong cuộc họp thứ hai liên tiếp, sau chu kỳ thắt chặt mạnh mẽ thêm 450 điểm cơ bản để kiềm chế lạm phát.

Phiên An (theo Reuters, AP)