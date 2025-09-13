Giá cà phê tại Mỹ tăng cao nhất gần 30 năm

Thuế nhập khẩu góp phần khiến giá cà phê tại Mỹ tăng vọt, do nước này phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung từ nước ngoài.

Theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố ngày 11/9, giá bán lẻ cà phê tại Mỹ trong tháng 8 tăng gần 21% so với cùng kỳ năm ngoái, cao nhất từ tháng 10/1997. So với tháng trước đó, mặt hàng này cũng đi lên 4%, mạnh nhất 14 năm.

Cà phê tăng giá đột biến một phần do thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mỹ là nước nhập cà phê lớn nhất thế giới, do ít nơi có thể trồng loại nông sản này. Theo Hiệp hội Cà phê Quốc gia Mỹ, 99% lượng tiêu thụ nông sản này tại Mỹ là hàng nhập khẩu.

Brazil - một trong những nước chịu thuế nhập khẩu cao nhất khi vào Mỹ, lại là nguồn cung cấp hạt cà phê lớn nhất cho họ. Hàng hóa từ nước này hiện chịu mức thuế 50%, do ông Trump không hài lòng việc Brazil xét xử và kết tội cựu Tổng thống Jair Bolsonaro - một đồng minh của ông.

Hạt cà phê tại một cơ sở của Starbucks ở Texas. Ảnh: Reuters

Diane Swonk - kinh tế trưởng tại hãng kiểm toán KPMG dự báo giá cà phê "sẽ dễ dàng lập kỷ lục mới khi mức thuế 50% Mỹ áp lên Brazil tháng trước có tác động đầy đủ".

Các quốc gia xuất khẩu cà phê lớn khác cũng chịu thuế khi bán hàng vào nền kinh tế lớn nhất thế giới. Colombia và Việt Nam hiện chịu mức lần lượt 10% và 20%.

Các thương hiệu lớn và cửa hàng nhỏ đang cố gắng chịu một phần chi phí. Tuy nhiên, việc tăng giá là khó tránh khỏi. J.M. Smucker - công ty mẹ thương hiệu cà phê Folgers tháng trước cho biết nhiều khả năng phải nâng giá bán lẻ lần thứ ba trong năm nay. Họ đã tăng giá hồi tháng 5 và tháng 8.

Tại New Orleans, một chuỗi cửa hàng có tên French Truck Coffee đã thêm phụ phí 4% vào các đơn hàng để bù đắp chi phí.

Dù vậy, chuỗi cửa hàng cà phê lớn nhất thế giới Starbucks đến nay vẫn giữ giá. Hồi tháng 7, công ty này cho biết do cách thức mua hàng khác biệt, "tác động từ thuế đến Starbucks chậm hơn so với thị trường". Họ dự báo chi phí cà phê tăng mạnh nhất vào năm 2026.

Tháng 8, CPI của Mỹ tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái, cao nhất từ tháng 1. Việc này làm phức tạp thêm suy tính của Cục Dự trữ liên bang (Fed), khi thị trường lao động lại phát tín hiệu suy yếu. Dù vậy, nhà đầu tư vẫn tin chắc cơ quan này sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tuần tới, từ mức 4,25-4,5% hiện tại.

Hà Thu (theo Reuters, CNN)