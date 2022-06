Tổng thống Biden: Ông Putin khiến lạm phát Mỹ tăng kỷ lục

Tổng thống Biden cáo buộc chiến dịch quân sự của người đồng cấp Nga Putin đẩy giá khí đốt và thực phẩm tăng cao, khiến lạm phát ở Mỹ tăng nhiều nhất trong 40 năm.

"Báo cáo lạm phát hôm nay xác nhận lại những điều người Mỹ đã biết: Việc ông Putin làm tăng giá cả đang ảnh hưởng nặng nề tới nước Mỹ", Tổng thống Joe Biden hôm 10/6 phát biểu khi thăm cảng Los Angeles.

Biden liệt kê hai nguyên nhân hàng đầu khiến lạm phát tăng mạnh ở Mỹ là đại dịch Covid-19 và "chiến dịch quân sự của ông Putin ở Ukraine".

Ông giải thích rằng chiến dịch quân sự đã làm tăng giá xăng và lương thực. "Ukraine và Nga là hai trong số những nhà cung cấp lúa mì và ngô chính của thế giới nhưng hoạt động xuất khẩu đang bị đình trệ. Hiện Ukraine có 20 triệu tấn ngũ cốc phải lưu trữ trong các silo. Họ đang cố gắng tìm cách xuất khẩu và điều này sẽ làm giảm giá trên toàn thế giới", Tổng thống Mỹ nói.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu ở Los Angeles, California, hôm 10/6. Ảnh: Reuters.

Cục Thống kê Lao động Mỹ vài giờ trước đó công bố báo cáo cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 ở nước này tăng 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu mức lạm phát cao nhất từ năm 1981. Giá năng lượng tháng 5 tăng 34,6% so cùng kỳ với năm ngoái, trong đó, giá xăng tăng 48,7%. Giá thực phẩm tháng 5 cũng tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước.

Ông chủ Nhà Trắng khẳng định chống lạm phát là "ưu tiên kinh tế hàng đầu" và thêm rằng ông hiểu người dân Mỹ đang lo lắng. "Tôi hiểu lạm phát là một thách thức thực sự đối với các gia đình Mỹ", Tổng thống Mỹ nói.

Ông Biden nhấn mạnh chính quyền đang nỗ lực giảm giá cả cho người dân Mỹ, song quốc hội cũng phải hành động. "Tôi đang làm mọi điều trong khả năng của mình để chống lại sự tăng giá cả của ông Putin", Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

ABC News tuần trước công bố thăm dò cho thấy khoảng 71% người Mỹ không đồng tình cách Tổng thống Biden xử lý lạm phát. Cuộc thăm dò cũng chỉ ra rằng lạm phát là vấn đề quan trọng nhất với nhiều cử tri, trong bối cảnh Mỹ sẽ tổ chức bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Phe bảo thủ cáo buộc việc chính quyền Biden chi tiêu mạnh tay là nguyên nhân khiến lạm phát tăng và chính sách chống nhiên liệu hóa thạch của ông dẫn tới tăng giá nhiên liệu. Mỹ đã áp lệnh cấm vận dầu và khí đốt Nga, vốn chiếm phần nhỏ trong hàng hóa nhập khẩu vào nước này.

Bất chấp các cam kết của Biden, tỷ lệ lạm phát ở Mỹ đã tăng mạnh từ khi ông nhậm chức vào tháng 1/2021, từ mức 1,4% hồi tháng 12/2020 lên 7% tháng 12/2021, hai tháng trước khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Giá xăng Mỹ cũng tăng từ mức trung bình 2,28 USD/gallon hồi tháng 12/2020 lên 3,4 USD/gallon một năm sau (1 gallon tương đương 3,8 lít).

Ngọc Ánh (Theo Fox News/RT)