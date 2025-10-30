Những U50 chìm trong video 'tiểu thư thất lạc', 'con gái phú bà giả nghèo'

Bố chồng tôi gần 50 tuổi, ban đêm ông xem phim tổng tài đến 1-2 h sáng.

"Chồng tôi U50 tới nơi còn chìm đắm trong "tiểu thư thất lạc", "con gái phú bà giả nghèo"... Vợ nhờ cái gì cũng bận vào đó".

"Tôi cũng U50. Đây là một thể loại phim tôi thấy vô cùng phi lý nhưng không hiểu sao nó rất cuốn. Đến một người khô khan như tôi còn bị cuốn vào xem những loại phim kiểu này".

Độc giả Cẩm Chi và độc giả nickname haggle rock lần lượt chia sẻ như trên, về câu chuyện những người U50 đắm chìm trong 'tổng tài bá đạo' trên mạng xã hội. Theo đó, một đại biểu Quốc hội bày tỏ lo ngại trước tác động tiêu cực của mạng xã hội đến giới trẻ và đề nghị quy định rõ độ tuổi, giới hạn thời gian trẻ em được sử dụng.

Không chỉ trẻ em, người lớn vẫn nghiện phim ngắn mô típ tổng tài, độc giả An Thiên nói: "Trẻ em nghiện xem, bố chồng tôi cũng gần 50 rồi mà vẫn đam mê xem những dạng phim tổng tài này trên YouTube. Đêm ông ngồi xem đến 1-2 giờ sáng".

Ở góc độ gia đình, độc giả Anh Nhân nhìn nhận:

"Phải thú nhận là trong gia đình, từ chồng đến vợ, điện thoại cầm tay suốt, mỗi người ngồi một góc xem. Nên con chúng ta nếu không tự giác học thì cũng điện thoại, tivi. Người lớn cũng ham chứ đừng nói con trẻ.

Vì vậy, tôi rất mong các cháu học sinh được học bán trú từ cấp 1, 2, 3 trên cả nước, trong trường cấm tuyệt đối không cho dùng điện thoại, để các cháu thoải mái vui chơi trong trường, đồng thời kiểm soát được các cháu, hạn chế nhiều mặt tiêu cực".

Độc giả nickname tentruycap1797 đặt vấn đề:

"Vấn đề không phải là cấm đoán trẻ em mà là người lớn làm gương. Làm sao bảo được trẻ em đừng đắm chìm vào mạng xã hội khi chính người lớn cũng chìm đắm vào đó?

Làm sao ngăn chặn bạo lực học đường khi người lớn vẫn còn dùng bạo lực với nhau?".

Trong khi đó, độc giả Đặng Tiến đề xuất: "Những nội dung mô típ tổng tài đang rất hot và thu hút lợi nhuận kinh khủng nên không khó hiểu khi các kênh đẩy mạnh để kiếm lời.

Cách để hạn chế triệt để chỉ có thể là làm việc lại với các nền tảng mạng xã hội, để bóp tương tác các loại hình nội dung này".

Theo độc giả nickname mr.Trí, gốc rễ của vấn đề vẫn nằm ở gia đình:

"Bản chất của vấn đề vẫn là giáo dục gia đình. Ở nhà, các con được xem điện thoại, máy tính... các kênh YouTube, TikTok, Facebook thì không kiểm soát được các clip bạo lực, phát ngôn...

Nói chung, từ khi phổ biến các kênh truyền thông này, kèm theo nhiều hệ lụy xấu (như lừa đảo, bạo lực, phát ngôn...). Từ đó, trẻ em không kiểm soát thì học theo các hành động phi pháp; người lớn, người già thì đam mê, tin tưởng hay thần tượng đến mức mê muội.

Vậy cuối cùng, lỗi ở đâu? Nói theo cách chung nhất, nhu cầu thì ai cũng xem, chỉ khác theo mức độ, nhu cầu từng lứa tuổi thôi. Vậy nên, mỗi gia đình cần quan tâm, hiểu con và chia sẻ những gì tốt nhất để các con trang bị một hành trang tốt vào đời".

Hữu Nghị tổng hợp