Tổng giám đốc Xây dựng Hòa Bình từ chức

Ông Lê Văn Nam rời ghế Tổng giám đốc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) sau hơn 2 năm đương nhiệm vị trí này.

Trong đơn từ nhiệm gửi ngày 30/10, ông Nam muốn thôi chức Tổng giám đốc lẫn thành viên Hội đồng quản trị. Ông cho biết đây là nguyện vọng cá nhân.

Sau đó một ngày, Hội đồng quản trị HBC quyết định miễn nhiệm chức Tổng giám đốc, đồng thời giao ông Lê Viết Hiếu (Phó tổng giám đốc thường trực) điều hành hoạt động công ty cho đến khi bổ nhiệm nhân sự mới. Ông Lê Viết Hiếu là con trai Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Viết Hải.

Khoảng bốn tháng trước khi từ nhiệm, ông Nam đã bán hết cổ phiếu đang sở hữu tại HBC vì "nhu cầu tài chính cá nhân". Trước đó, tỷ lệ nắm giữ của ông là 0,18%.

Ông Lê Văn Nam. Ảnh: HBC

Ông Nam sinh năm 1976, tốt nghiệp kỹ sư dân dụng tại ĐH Bách khoa TP HCM. Ông làm việc ở HBC từ năm 2001 với vị trí kỹ sư giám sát, sau đó thăng tiến lên chỉ huy phó, chỉ huy trưởng, giám đốc dự án, phó tổng giám đốc phụ trách khu vực miền Bắc. Ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc từ đầu tháng 6/2023, không lâu sau khi HBC trải qua bất đồng nội bộ về nhân sự thượng tầng.

Từ tháng 8 đến nay, nhân sự cấp cao của HBC có nhiều biến động. Hai Phó tổng giám đốc và một giám đốc tài chính đã từ nhiệm. Thay vào đó, công ty bổ nhiệm một người khác cho ghế Phó tổng giám đốc.

Kết quả kinh doanh quý III của HBC cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Doanh thu thuần tăng 15% so với cùng kỳ, lên 1.122 tỷ đồng. Công ty ghi nhận nguồn thu tài chính đột biến gần 230 tỷ đồng, nhờ đó lợi nhuận sau thuế giai đoạn này đạt 188 tỷ đồng, gấp 15 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế chín tháng đầu năm, HBC thu gần 2.760 tỷ đồng và lãi sau thuế 240 tỷ đồng. Kết quả này kém tương đối xa mục tiêu cả năm đạt 9.000 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế 360 tỷ đồng.

Phương Đông