Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình có tổng giám đốc mới

Ông Lê Văn Nam, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) giai đoạn 2014-2019, hôm nay được bổ nhiệm làm tổng giám đốc.

Ông Nam sinh năm 1976, tốt nghiệp kỹ sư dân dụng tại ĐH Bách khoa TP HCM. Ông làm việc ở HBC từ năm 2001 với vị trí kỹ sư giám sát, sau đó thăng tiến lên chỉ huy phí, chỉ huy trưởng, giám đốc dự án và đến 2014 trở thành phó tổng giám đốc phụ trách khu vực miền Bắc. Đến giữa 2019, ông Nam từ nhiệm vị trí này.

Ông Lê Văn Nam. Ảnh: HBC

Trước khi ông Nam được bổ nhiệm, ghế tổng giám đốc của HBC đã để trống gần một năm từ lúc công ty miễn nhiệm ông Lê Viết Hiếu - con trai Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Viết Hải - để đảm bảo tính pháp lý.

Quyết định bổ nhiệm này khác với kế hoạch được ông Hải chia sẻ cuối năm ngoái. Khi đó, người đứng đầu HBC cho biết ông sẽ từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị để đảm bảo việc bổ nhiệm con trai trở lại giữ chức tổng giám đốc sau phiên họp cổ đông thường niên năm nay đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Tuy nhiên, do bất đồng nội bộ về quản trị nhân sự, ông Hải rút lại quyết định rời Hội đồng quản trị. Kế hoạch vì thế cũng thay đổi. Ông Hiếu vẫn là phó tổng giám đốc thường trực, còn công ty vẫn chưa tổ chức đại hội đồng cổ đông để thông báo kết quả kinh doanh năm trước và mục tiêu năm nay do chưa hoàn thành việc lập và kiểm toán báo cáo tài chính.

HBC hôm nay cũng thông báo nhiều quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm các nhân sự cấp cao khác như phó tổng giám đốc, kế toán trưởng, chủ tịch và tổng giám đốc công ty con.

Trên sàn chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM đã thông báo đưa cổ phiếu này vào diện hạn chế giao dịch (chỉ được giao dịch phiên chiều) từ 23/5 do công ty chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Thông tin này khiến cổ phiếu HBC giảm sâu, chốt phiên hôm nay tại 7.850 đồng, giảm gần 20% so với đầu tuần.

Phương Đông