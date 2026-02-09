Tổng giám đốc Lynk & Co Việt Nam: 'Sự đồng điệu sẽ chinh phục người dùng'

Năm 2026, Lynk & Co kỷ niệm 10 năm thành lập thương hiệu và 2 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, thông qua nhà phân phối Greenlynk Automotives (thuộc Tasco Auto). VnExpress có buổi trao đổi với ông Cao Ngọc Nguyên Duy, Tổng giám đốc Greenlynk Automotives, để nhìn nhận hành trình đã qua, đồng thời làm rõ định hướng chiến lược của hãng tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.
- Năm nay Lynk & Co chính thức kỷ niệm 10 năm thành lập thương hiệu toàn cầu, đồng thời xác lập dấu mốc 2 năm có mặt ở thị trường Việt Nam. Là người đứng đầu thương hiệu tại thị trường Việt Nam, ông có đánh giá thế nào về cột mốc này?
- Từ ngày đầu thành lập, chúng tôi định vị Lynk & Co là một thương hiệu "ra đời từ tương lai". Trải qua 10 năm phát triển, Lynk & Co đã phá vỡ các khuôn mẫu truyền thống, nhanh chóng thành người tiên phong cho khái niệm New Premium trong ngành công nghiệp ôtô toàn cầu. Chúng tôi tự hào về sự đổi mới không ngừng và khả năng định hình xu hướng di chuyển mới.
Lynk & Co không chỉ tập trung vào việc đưa sản phẩm ra thị trường, mà hướng đến xây dựng hệ sinh thái vững chắc, thấu hiểu người dùng, đặc biệt là khách hàng Việt Nam. Ở thị trường trong nước, chúng tôi muốn định hình một phong cách sống, nhu cầu di chuyển mới, chú trọng đến sự kết nối chân thật và tôn vinh cá tính riêng của từng người dùng.
Đây là chặng đường đầy ý nghĩa, nơi Lynk & Co đang khẳng định tầm nhìn dài hạn của mình.
- Đâu là những điểm sáng nổi bật trong hành trình của Lynk & Co tại Việt Nam, thưa ông?
- Tại thị trường Việt Nam, Lynk & Co đã đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt trong việc xây dựng nền tảng vững chắc và định vị thương hiệu.
Đến cuối tháng 1, chúng tôi đã phát triển mạng lưới phân phối ấn tượng với 39 showroom hiện đại, hơn 70 xưởng dịch vụ Carpla Service đạt chuẩn quốc tế ở khắp các tỉnh, thành phố toàn quốc. Đây là bằng chứng rõ ràng cho tốc độ triển khai mạnh mẽ, cam kết đầu tư nghiêm túc và dài hạn của Lynk & Co ở thị trường Việt Nam.
Thời gian vừa qua chúng tôi cũng rất tự hào, khi các dòng xe và công nghệ của Lynk & Co được giới chuyên môn, người tiêu dùng đánh giá cao. Mẫu SUV đô thị Lynk & Co 06 được vinh danh "Xe triển vọng của năm" tại hệ thống giải thưởng uy tín Car Awards 2024. Sang đến năm 2025, mẫu SUV cao cấp Lynk & Co 08 EM-P vừa ra mắt thị trường khoảng hai tháng, được giới chuyên môn vinh danh với giải thưởng "Ôtô của năm phân khúc gầm cao cỡ D".
Cuối cùng, nền tảng EM-P Super Hybrid của Lynk & Co nhận giải "Công nghệ điện hóa của năm" tại Car Awards 2025. Sự công nhận từ giới chuyên môn và thị trường là động lực lớn cho chúng tôi, khẳng định Lynk & Co đang đi đúng hướng trong việc mang đến những giá trị mới cho thị trường Việt Nam. Trong suốt thời gian qua, chúng tôi luôn đặt trải nghiệm, phong cách sống của khách hàng làm trọng tâm cho mọi nỗ lực phát triển.
Sự công nhận từ giới chuyên môn và thị trường là động lực lớn cho chúng tôi, khẳng định Lynk & Co đang đi đúng hướng trong việc mang đến những giá trị mới cho thị trường Việt Nam. Trong suốt thời gian qua, chúng tôi luôn đặt trải nghiệm, phong cách sống của khách hàng làm trọng tâm cho mọi nỗ lực phát triển.
Ngoài ra, chúng tôi đã mở rộng hệ thống trạm sạc nhanh trên toàn quốc thông qua đối tác Tasco Auto. Ngay trong quý I này, chúng tôi đã triển khai 39 trạm sạc nhanh, tập trung ở các showroom, điểm dịch vụ chiến lược của Tasco Auto nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng xe thuần điện BEV và xe PHEV đang ngày càng tăng tại Việt Nam. Mục tiêu trong năm nay, chúng tôi sẽ phủ kín 100% trạm sạc tại hệ thống showroom toàn quốc.
Tại các trạm này, Tasco Auto đều sử dụng công nghệ sạc nhanh DC, đạt chuẩn quốc tế CCS2 tương thích toàn bộ các dòng xe do chúng tôi phân phối. Trụ sạc thiết kế chuẩn châu Âu IEC 62196-3, nên có thể vận hành an toàn trong các điều kiện thời tiết phức tạp, chống nước, tích hợp chống sét, sạc ổn định... Thời gian tới, chúng tôi sẽ triển khai chính sách giảm phí sạc đến 35% tại hệ thống trạm này, áp dụng cho các dòng xe phân phối chính hãng.
- Thị trường Việt Nam có ý nghĩa như thế nào trong bản đồ chiến lược toàn cầu của Lynk & Co?
- Việt Nam là thị trường then chốt trong kế hoạch phát triển của Lynk & Co, đặc biệt ở khu vực Đông Nam Á. Tại đây, chúng tôi nhìn ra ba yếu tố đặc biệt quan trọng.
Đầu tiên, Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng với dân số trẻ, năng động, am hiểu công nghệ và tầng lớp trung lưu đang tăng trưởng nhanh chóng. Thứ hai, khách hàng Việt Nam rất cởi mở với cái mới, sẵn sàng đón nhận những giá trị khác biệt, mang đến cơ hội lớn để Lynk & Co định hình xu hướng New Premium, nơi cá tính và lối sống riêng được trân trọng.
Thứ ba, việc thành công tại Việt Nam sẽ là tiền đề vững chắc, là cửa ngõ chiến lược để Lynk & Co mở rộng, phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong toàn bộ khu vực Đông Nam Á.
- Trong bối cảnh hãng đang mở rộng mạnh mẽ ở các thị trường quốc tế, đâu là nguyên tắc cốt lõi dẫn lối cho thương hiệu, đặc biệt khi quyết định đến Việt Nam, thưa ông?
- Tầm nhìn toàn cầu của Lynk & Co luôn xoay quanh việc tái định nghĩa trải nghiệm di chuyển, thách thức những quy tắc cũ đã tồn tại hàng trăm năm của ngành công nghiệp ôtô. Có ba nguyên tắc cốt lõi đã dẫn lối cho chúng tôi.
Đầu tiên là triết lý New Premium, khi Lynk & Co không chỉ cung cấp các dòng xe, mà hướng đến định hình phong cách sống độc đáo, khác biệt cho người dùng. Việc này thể hiện qua những thiết kế đột phá, công nghệ thông minh và khả năng kết nối toàn diện trên các dòng xe. Thứ hai, chúng tôi luôn lấy người dùng làm trọng tâm để phát triển, lắng nghe và thấu hiểu những nhu cầu của lớp khách hàng mới, bởi những người trẻ luôn muốn chiếc xe phải là phần mở rộng của cá tính và lối sống.
Cuối cùng, Lynk & Co luôn đầu tư vào những công nghệ mới, có khả năng dẫn dắt ngành công nghiệp ôtô toàn cầu, đặc biệt xu hướng xe điện hóa (PHEV, EV) nhằm mang lại trải nghiệm di chuyển xanh, thân thiện môi trường. Chính những nguyên tắc này đã thôi thúc chúng tôi mạnh dạn bước vào các thị trường mới, đầy tiềm năng như Việt Nam.
Tại Việt Nam, Lynk & Co tìm thấy sự đồng điệu với thế hệ khách hàng đang tìm kiếm những giá trị mới, không ngại phá bỏ lối tư duy cũ về trải nghiệm di chuyển. Ngoài việc cung cấp các dòng xe toàn cầu với chất lượng tốt, chúng tôi muốn kiến tạo một cộng đồng, một phong cách sống và di chuyển đầy cảm hứng.
- Lynk & Co định vị mình là New Premium. Ông có thể giải thích rõ hơn về khái niệm này, và hãng sẽ làm gì tiếp theo để định vị bản sắc riêng biệt tại Việt Nam?
- Với chúng tôi, New Premium kết hợp hài hòa giữa thiết kế độc đáo, cá tính không theo lối mòn, công nghệ tiên tiến, thông minh và đặc biệt dễ tiếp cận. Ngoài ra, chúng tôi còn kiến tạo cộng đồng, nơi khách hàng không chỉ là chủ xe, mà sẽ là một phần của lối sống năng động, bởi họ được kết nối, chia sẻ giá trị và tôn vinh cá tính riêng biệt.
Trong những năm tới, Lynk & Co sẽ tiếp tục đổi mới sản phẩm, ra mắt các dòng xe có thiết kế sáng tạo và hàm lượng công nghệ vượt trội. Chúng tôi sẽ tổ chức các sự kiện, hoạt động gắn kết cộng đồng để tạo không gian cho người dùng khám phá, thể hiện lối sống, mang đậm dấu ấn cá nhân. Việc phát triển mạnh mẽ các dòng xe điện hóa, từ PHEV đến EV, cũng là một phần quan trọng để kiến tạo một New Premium bền vững.
Chiến lược "khách hàng là trung tâm" tại Lynk & Co Việt Nam có điểm thú vị là tư duy kết nối mở, khi chúng tôi công khai các kênh liên lạc trực tiếp, giúp khách hàng kết nối đến đội ngũ quản lý cấp cao của thương hiệu, gồm các Giám đốc Kinh doanh và Giám đốc Xưởng dịch vụ trên toàn quốc. Việc này giúp rút ngắn khoảng cách kết nối giữa khách hàng và thương hiệu, thể hiện tinh thần minh bạch và khẳng định trách nhiệm giải quyết vấn đề đến cùng.
Thông qua các kênh chính thức, khách hàng của chúng tôi có thể dễ dàng phản hồi, đóng góp ý kiến và nhận sự hỗ trợ kịp thời. Với Lynk & Co, mỗi tương tác này là cơ hội để củng cố niềm tin, hoàn thiện trải nghiệm và xây dựng cộng đồng người dùng gắn kết, bền vững tại Việt Nam.
- Lynk & Co đã cho ra mắt nền tảng EM-P Super Hybrid và được giới chuyên môn, người dùng đánh giá cao. Vậy trong những năm tới, đâu sẽ là phân khúc chủ lực của hãng tại Việt Nam?
- Chúng tôi rất tự hào về sự công nhận của giới chuyên môn Việt Nam dành cho nền tảng EM-P Super Hybrid. Đây là minh chứng cho nỗ lực của hãng trong việc mang đến công nghệ tiên tiến, hiệu quả và bền vững, kết hợp trải nghiệm vận hành mạnh mẽ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.
Trong những năm tới, Lynk & Co Việt Nam sẽ tập trung vào phân khúc plug-in hybrid (PHEV) ứng dụng công nghệ EM-P làm chủ lực. Đây là giải pháp lý tưởng cho thị trường trong giai đoạn chuyển đổi năng lượng, giúp người dùng trải nghiệm lợi ích của xe thuần điện mà không lo lắng về hạ tầng hay phạm vi di chuyển.
Song song đó, chúng tôi đang chuẩn bị cho phân khúc xe thuần điện EV với kế hoạch bổ sung trạm sạc tại hệ thống showroom toàn quốc từ năm nay. Lynk & Co đã sẵn sàng cho kỷ nguyên xe điện tại Việt Nam, hướng đến cung cấp giải pháp phù hợp lối sống hiện đại, đáp ứng mong muốn di chuyển bền vững của khách hàng.
- Thông qua Tasco Auto, người Việt đã được tiếp cận các dòng xe mới nhất của Lynk & Co trên toàn cầu. Theo ông, đâu là yếu tố quan trọng nhất mà Tasco Auto mang lại cho Lynk & Co tại thị trường Việt Nam?
- Tasco Auto không chỉ là một nhà phân phối, mà là đối tác chiến lược có tầm nhìn sâu rộng. Điều quan trọng nhất họ mang đến cho Lynk & Co là sự am hiểu sâu sắc thị trường Việt Nam.
Với hàng chục năm kinh nghiệm, Tasco Auto là doanh nghiệp rất thấu hiểu thị trường ôtô, ở cả đặc thù văn hóa và xã hội, nên đã giúp Lynk & Co thích nghi và phát triển hiệu quả. Ngoài ra, Tasco Auto cũng mang đến hệ sinh thái giải pháp di chuyển vững mạnh, cho phép chúng tôi không chỉ phân phối sản phẩm, mà còn tích hợp vào chuỗi giá trị lớn hơn, từ mua xe mới, bảo hiểm (Tasco Insurance), bảo dưỡng sửa chữa (Carpla Service), VETC Cứu hộ, cho thuê xe VETC Go, mua bán xe cũ Carpla...
Điều này cũng bao gồm khả năng mở rộng mạng lưới nhanh chóng với 39 showroom và hơn 70 xưởng dịch vụ Carpla Service toàn quốc, tạo điểm chạm liền mạch và tin cậy cho khách hàng. Cùng Tasco Auto, Lynk & Co chia sẻ chung tầm nhìn kiến tạo tương lai di chuyển, đặt khách hàng là trọng tâm và hướng đến sự bền vững.
- Lynk & Co nổi tiếng trên toàn cầu với việc phát triển cộng đồng người dùng rất đông đảo. Vậy tại Việt Nam, hãng có định hướng thế nào trong việc kết nối, tạo hệ sinh thái cho người dùng, đặc biệt là nhóm khách trẻ?
- Xây dựng cộng đồng là một trong những trụ cột chiến lược, định vị bản sắc riêng biệt của Lynk & Co tại Việt Nam. Chúng tôi đang nỗ lực kiến tạo cộng đồng là những người đam mê thương hiệu, bao gồm những cá nhân trẻ trung, yêu công nghệ và có gu thẩm mỹ độc đáo.
Ngoài việc là chủ xe, họ sẽ là những người đồng sáng tạo các giá trị và trải nghiệm cùng thương hiệu. Thông qua các sự kiện Co:Talk, những buổi gặp gỡ chia sẻ kinh nghiệm, chúng tôi tạo không gian để khách hàng kết nối, học hỏi, truyền cảm hứng để tìm ra sự đồng điệu trong phong cách sống.
Với sự hỗ trợ từ hệ sinh thái của Tasco Auto, chúng tôi có thể mở rộng các hoạt động cộng đồng, tạo thêm nhiều điểm chạm và trải nghiệm đa dạng hơn, từ các chuyến đi khám phá cho đến những hoạt động văn hóa, nghệ thuật phù hợp tinh thần New Premium của Lynk & Co.
Với Lynk & Co, mỗi chiếc xe không chỉ là phương tiện di chuyển, còn là cầu nối gắn kết những con người đồng điệu và kiến tạo phong cách sống, di chuyển đầy cảm hứng.
Cảm ơn ông!