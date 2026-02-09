Tổng giám đốc Lynk & Co Việt Nam: 'Sự đồng điệu sẽ chinh phục người dùng'

Năm 2026, Lynk & Co kỷ niệm 10 năm thành lập thương hiệu và 2 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, thông qua nhà phân phối Greenlynk Automotives (thuộc Tasco Auto). VnExpress có buổi trao đổi với ông Cao Ngọc Nguyên Duy, Tổng giám đốc Greenlynk Automotives, để nhìn nhận hành trình đã qua, đồng thời làm rõ định hướng chiến lược của hãng tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

- Năm nay Lynk & Co chính thức kỷ niệm 10 năm thành lập thương hiệu toàn cầu, đồng thời xác lập dấu mốc 2 năm có mặt ở thị trường Việt Nam. Là người đứng đầu thương hiệu tại thị trường Việt Nam, ông có đánh giá thế nào về cột mốc này?

Ông Cao Ngọc Nguyên Duy, Tổng giám đốc GreenLynk Automotives. Ảnh: Minh Quân

- Từ ngày đầu thành lập, chúng tôi định vị Lynk & Co là một thương hiệu "ra đời từ tương lai". Trải qua 10 năm phát triển, Lynk & Co đã phá vỡ các khuôn mẫu truyền thống, nhanh chóng thành người tiên phong cho khái niệm New Premium trong ngành công nghiệp ôtô toàn cầu. Chúng tôi tự hào về sự đổi mới không ngừng và khả năng định hình xu hướng di chuyển mới.

Lynk & Co không chỉ tập trung vào việc đưa sản phẩm ra thị trường, mà hướng đến xây dựng hệ sinh thái vững chắc, thấu hiểu người dùng, đặc biệt là khách hàng Việt Nam. Ở thị trường trong nước, chúng tôi muốn định hình một phong cách sống, nhu cầu di chuyển mới, chú trọng đến sự kết nối chân thật và tôn vinh cá tính riêng của từng người dùng.

Đây là chặng đường đầy ý nghĩa, nơi Lynk & Co đang khẳng định tầm nhìn dài hạn của mình.

- Đâu là những điểm sáng nổi bật trong hành trình của Lynk & Co tại Việt Nam, thưa ông?

- Tại thị trường Việt Nam, Lynk & Co đã đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt trong việc xây dựng nền tảng vững chắc và định vị thương hiệu.

Đến cuối tháng 1, chúng tôi đã phát triển mạng lưới phân phối ấn tượng với 39 showroom hiện đại, hơn 70 xưởng dịch vụ Carpla Service đạt chuẩn quốc tế ở khắp các tỉnh, thành phố toàn quốc. Đây là bằng chứng rõ ràng cho tốc độ triển khai mạnh mẽ, cam kết đầu tư nghiêm túc và dài hạn của Lynk & Co ở thị trường Việt Nam.

Lynk & Co nhận bộ đôi giải thưởng tại Car Awards 2025. Ảnh: Minh Quân

Thời gian vừa qua chúng tôi cũng rất tự hào, khi các dòng xe và công nghệ của Lynk & Co được giới chuyên môn, người tiêu dùng đánh giá cao. Mẫu SUV đô thị Lynk & Co 06 được vinh danh "Xe triển vọng của năm" tại hệ thống giải thưởng uy tín Car Awards 2024. Sang đến năm 2025, mẫu SUV cao cấp Lynk & Co 08 EM-P vừa ra mắt thị trường khoảng hai tháng, được giới chuyên môn vinh danh với giải thưởng "Ôtô của năm phân khúc gầm cao cỡ D".

Cuối cùng, nền tảng EM-P Super Hybrid của Lynk & Co nhận giải "Công nghệ điện hóa của năm" tại Car Awards 2025. Sự công nhận từ giới chuyên môn và thị trường là động lực lớn cho chúng tôi, khẳng định Lynk & Co đang đi đúng hướng trong việc mang đến những giá trị mới cho thị trường Việt Nam. Trong suốt thời gian qua, chúng tôi luôn đặt trải nghiệm, phong cách sống của khách hàng làm trọng tâm cho mọi nỗ lực phát triển.

Ngoài ra, chúng tôi đã mở rộng hệ thống trạm sạc nhanh trên toàn quốc thông qua đối tác Tasco Auto. Ngay trong quý I này, chúng tôi đã triển khai 39 trạm sạc nhanh, tập trung ở các showroom, điểm dịch vụ chiến lược của Tasco Auto nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng xe thuần điện BEV và xe PHEV đang ngày càng tăng tại Việt Nam. Mục tiêu trong năm nay, chúng tôi sẽ phủ kín 100% trạm sạc tại hệ thống showroom toàn quốc.

Tại các trạm này, Tasco Auto đều sử dụng công nghệ sạc nhanh DC, đạt chuẩn quốc tế CCS2 tương thích toàn bộ các dòng xe do chúng tôi phân phối. Trụ sạc thiết kế chuẩn châu Âu IEC 62196-3, nên có thể vận hành an toàn trong các điều kiện thời tiết phức tạp, chống nước, tích hợp chống sét, sạc ổn định... Thời gian tới, chúng tôi sẽ triển khai chính sách giảm phí sạc đến 35% tại hệ thống trạm này, áp dụng cho các dòng xe phân phối chính hãng.