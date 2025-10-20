Hệ thống xưởng dịch vụ ôtô Carpla Service của Tasco

Carpla Service có gần 50 trung tâm dịch vụ toàn quốc, hướng đến chuẩn hóa toàn bộ quy trình, phục vụ nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa và đa dạng tiện ích.

Theo đánh giá từ Tasco, nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa ôtô trên toàn quốc có xu hướng tăng mạnh, đồng thời hệ thống xưởng dịch vụ hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế. Từ bối cảnh đó, Carpla Service ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu kỹ thuật, bảo dưỡng xe và minh bạch chi phí cho người dùng.

Một trung tâm Carpla Service tại Cần Thơ. Ảnh: Tasco

Hiện tại, Carpla Service hiện có gần 50 trung tâm dịch vụ toàn quốc, cung cấp các hạng mục như: bảo dưỡng, sửa chữa, đồng sơn, thay thế phụ tùng, cứu hộ 24/7, rửa xe tự động... theo số liệu từ Tasco. Các trung tâm này được doanh nghiệp đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, máy móc và thiết bị chuyên dụng. Mô hình "one-stop service" sẽ giúp người dùng tiếp cận chuỗi dịch vụ trọn gói từ bảo dưỡng, rửa xe đến cứu hộ và thay thế phụ tùng.

Các dữ liệu lịch sử sửa chữa, bảo dưỡng sẽ được Carpla Service lưu trữ tập trung, xây dựng quy trình chuẩn hoá từ khâu tiếp nhận đến bàn giao. Đội ngũ kỹ thuật viên tại đây được đào tạo bởi Tasco Auto, nhà phân phối chính hãng của các thương hiệu như Ford, Toyota, Mitsubishi... "Nhờ mối liên kết giữa Tasco và Savico, Carpla Service chủ động nguồn phụ tùng chính hãng đảm bảo tính tương thích. Việc chủ động kho vận giúp rút ngắn thời gian sửa chữa đồng thời duy trì minh bạch trong báo giá và bảo hành", đại diện Tasco Auto nói.

Hệ thống cầu nâng trong xưởng dịch vụ Carpla Service. Ảnh: Tasco

Trong năm nay, Carpla Service đặt mục tiêu có 70 trung tâm, hướng đến là nơi chăm sóc xe, cầu nối giữa các dịch vụ trong chiến lược "One Tasco", gồm mua bán, bảo dưỡng, bảo hiểm, hạ tầng thông minh. Theo kế hoạch, Carpla Service sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới tại miền Trung và Tây Nam Bộ trong năm 2026, đi kèm các tính năng đặt lịch trực tuyến, tra cứu chi phí đang được phát triển trên nền tảng ứng dụng Carpla.

Hệ thống kho lưu trữ phụ tùng tại một trung tâm. Ảnh: Tasco

Tasco là doanh nghiệp tiên phong lĩnh vực dịch vụ ôtô tại Việt Nam, sở hữu Tasco Auto – hệ thống phân phối ôtô lớn nhất cả nước với hơn 150 showroom, nhiều đơn vị thành viên như VETC (thu phí tự động không dừng) và Tasco Insurance (bảo hiểm xe cơ giới).

"Sự ra đời của Carpla Service đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong chiến lược "One Tasco", hướng tới trải nghiệm trọn vẹn cho người dùng ôtô Việt Nam", đại diện Tasco Auto nói.

Quang Anh