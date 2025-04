Tổng Bí thư: 'Việt Nam đủ sức vượt qua thách thức'

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trong bối cảnh căng thẳng thương mại và thuế quan gia tăng, Việt Nam có đủ năng lực để vượt qua thách thức, đảm bảo đời sống nhân dân và duy trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Sáng 17/4, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu đơn vị bầu cử số 1 của TP Hà Nội tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 15.

Tổng Bí thư chia sẻ trong thời gian gần đây, nhiều vấn đề đã nổi lên, tác động sâu sắc đến kinh tế và đời sống người dân. Từ đầu năm 2025, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, sức ép cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu tăng cao. Cùng với đó, các rào cản thương mại, thuế quan bảo hộ sản xuất, sự thay đổi chính sách của các nền kinh tế lớn và bất ổn chính trị lan rộng. Những biến động này buộc các nước phải thắt chặt tiền tệ, ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Việc Mỹ điều chỉnh thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam sẽ tác động đáng kể đến kim ngạch xuất khẩu, sản xuất và việc làm. Điều này đòi hỏi Việt Nam phải chủ động nâng cao chất lượng hàng hóa, tuân thủ quy định quốc tế, đồng thời tăng cường năng lực phòng vệ thương mại để bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp, người lao động và nền kinh tế.

"Cuộc chiến này chắc chắn còn nhiều phức tạp, nhưng chúng ta có đủ điều kiện để thích ứng", Tổng Bí thư nói, khẳng định rằng trong nguy có cơ. Đất nước phải xem xét lại định hướng, chương trình, sản phẩm và sản xuất, đảm bảo nền kinh tế đủ sức chống chọi với thách thức, không bị bất ngờ, bị động, hay phụ thuộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, sáng 17/4. Ảnh: Hoàng Phong

Tổng Bí thư cho rằng với nền kinh tế có độ mở lớn và vị thế xuất nhập khẩu trong top 20 thế giới, Việt Nam cần tăng cường sản xuất, tiêu dùng trong nước, mở rộng thị trường ra nhiều quốc gia và khu vực, tránh phụ thuộc vào một thị trường duy nhất. "Chúng ta hoàn toàn đủ sức vượt qua thách thức, không chỉ đảm bảo cuộc sống bình thường mà còn duy trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế", ông khẳng định.

Người đứng đầu Đảng nhấn mạnh năm 2025 dù khó khăn, kinh tế vẫn phải tăng trưởng trên 8%. Từ năm sau, sau Đại hội 14, tăng trưởng cần đạt mức cao hơn, tiến tới tăng trưởng hai con số để đạt các mục tiêu đã đề ra.

Trả lời ý kiến cử tri về lựa chọn cán bộ khi sắp xếp bộ máy, Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là vấn đề then chốt của then chốt nên sẽ chọn người đủ tầm, tư duy và trách nhiệm phục vụ nhân dân. "Bộ máy nhà nước không phải nơi trú chân an toàn", ông khẳng định.

Về vấn đề tài sản công và trụ sở dôi dư sau sáp nhập, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định sẽ không có lãng phí. Ông chỉ rõ thực tế nhiều phường đang thiếu quỹ đất để xây dựng trường học, do đó các cơ quan, trụ sở dư thừa có thể được ưu tiên cải tạo, sửa chữa thành trường học, cơ sở y tế phục vụ nhu cầu học tập và khám chữa bệnh của người dân, hoặc chuyển đổi thành địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cộng đồng.

Võ Hải