Tổng Bí thư: Tăng thu, tiết kiệm chi để đầu tư dự án lớn xoay chuyển tình thế

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu ngành tài chính triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, tăng thu, tập trung đầu tư phát triển một số dự án lớn mang tính chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế.

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngành tài chính ngày 8/8, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu thời gian tới, ngành tài chính cần đột phá thể chế, giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn, xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa vào khoa học - công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo Tổng Bí thư, ngành tài chính phải quản trị tài chính, ngân sách theo hướng hiện đại và hiệu quả, bám sát tình hình kinh tế trong nước, thế giới. Cùng với đó, kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách nhà nước cần được tăng cường, bảo đảm thu đúng - đủ.

Các khoản chi thường xuyên cần được triệt để tiết kiệm, đồng thời tăng thu, tập trung đầu tư phát triển một số dự án lớn mang tính chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế, theo yêu cầu của Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tài chính, ngày 8/8. Ảnh: VGP

Tổng Bí thư cũng đặt vấn đề về phát triển thị trường vốn, chứng khoán, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Việc này để tăng thu hút vốn trong và ngoài nước, tạo kênh huy động nguồn lực tốt hơn cho doanh nghiệp, đặc biệt khu vực tư nhân.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng được giao đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung vào các dự án hạ tầng chiến lược như giao thông, năng lượng tái tạo và chuyển đổi số. Họ cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, giảm thủ tục hành chính để thu hút vốn FDI chất lượng cao, quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản công, tăng minh bạch, hiệu quả trong khai thác, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo Bộ Tài chính, thu chi ngân sách những năm gần đây đạt kết quả tốt. Tổng thu ngân sách quốc gia năm 2024 vượt 2,1 triệu tỷ đồng. Tỷ lệ thu ngân sách so với GDP duy trì ở mức 18-20% những năm gần đây; nợ công, nợ quốc gia, nợ chính phủ trong tầm kiểm soát.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự kỷ niệm 80 năm ngành tài chính, ngày 8/8. Ảnh: MOF

Với thị trường vốn, chứng khoán trở thành kênh huy động quan trọng, với giá trị vốn hóa đạt trên 90% GDP vào năm 2024.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định ngành tài chính sẽ tham mưu, hoàn thiện thể chế về kinh tế, tài chính, tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn, khơi thông và phát huy nguồn lực của các thành phần kinh tế.

Chính sách tài khóa tiếp tục được điều hành theo hướng mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ với chính sách tiền tệ, vĩ mô khác. Việc này nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Ngành tài chính cũng đặt mục tiêu thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán, bảo hiểm trở thành kênh huy động vốn trung - dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế và thu hút các quỹ đầu tư quốc tế, người dân, doanh nghiệp.

Phương Dung