Tổng Bí thư muốn Phần Lan tăng đầu tư vào điện tái tạo, công nghệ xanh tại Việt Nam

Tổng bí thư đề xuất doanh nghiệp Phần Lan và Việt Nam hợp tác nhiều hơn về năng lượng tái tạo, công nghiệp sạch, khoa học - công nghệ.

Tại cuộc gặp với một số doanh nghiệp Phần Lan chiều 21/10, tại thủ đô Helsinki, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, quan hệ kinh tế và thương mại hai nước phát triển mạnh những năm gần đây. Tại Đông Nam Á, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Phần Lan.

Tổng Bí thư chia sẻ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp tục kết nối, đầu tư, hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu, như năng lượng tái tạo, công nghiệp sạch, công nghệ môi trường, giáo dục, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Theo ông, Phần Lan là đối tác có kinh nghiệm hàng đầu thế giới trong đổi mới sáng tạo, công nghệ xanh và quản trị hiệu quả. "Việt Nam cũng đang tiếp tục thúc đẩy chiến lược phát triển chất lượng cao, chú trọng vào khoa học công nghệ, kinh tế xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo", ông chia sẻ.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp đại diện một số doanh nghiệp Phần Lan tại thủ đô Helsinki, ngày 21/10. Ảnh: TTXVN

Tại buổi gặp, Bộ trưởng Việc làm Phần Lan, ông Matias Marttinen cho biết Phần Lan coi Việt Nam là một thị trường năng động, phát triển nhanh chóng, đối tác trong tạo ra tăng trưởng thông minh, xanh và bền vững. Ông Matias Marttinen nói rằng nhận thấy tiềm năng to lớn, sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Đại diện các doanh nghiệp Phần Lan cũng đề xuất một số giải pháp mở ra những không gian hợp tác mới, phù hợp với xu thế phát triển và lợi ích chiến lược của hai quốc gia.

Tổng Bí thư Tổ Lâm khẳng định Việt Nam tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, xây dựng kinh tế thị trường năng động, minh bạch. Ông đề nghị Chính phủ hai nước, các bộ, ngành và địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khuyến khích các hình thức hợp tác công - tư, kết nối nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân đang trong chuyến thăm chính thức Phần Lan ngày 20-22/10. Phần Lan thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngày 25/1/1973. Nhân chuyến thăm lần này, hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Năm ngoái, tổng kim ngạch hai chiều đạt trên 422,5 triệu USD, tăng gần 12,5% so với 2023. 9 tháng đầu năm nay, mức kim ngạch đạt gần 279,5 triệu USD. Phần Lan đã viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam tổng giá trị 340 triệu USD, tập trung vào lĩnh vực cấp - thoát nước, xóa đói giảm nghèo, biến đổi khí hậu, lâm nghiệp.

