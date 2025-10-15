Tổng Bí thư đề nghị Murphy Oil đẩy nhanh các dự án dầu khí ở Việt Nam

Tổng Bí thư đề nghị Murphy Oil đẩy nhanh tốc độ triển khai các dự án dầu khí, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam.

Tại cuộc gặp Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Murphy Oil ngày 15/10, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những kết quả tích cực mà tập đoàn này đạt được trong quá trình đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam.

Đồng thời, Tổng Bí thư hoan nghênh chủ trương mở rộng, hợp tác của tập đoàn này trong lĩnh vực khai thác dầu khí tại Việt Nam thời gian tới. Ông đề nghị Murphy Oil phối hợp với các bộ ngành, đối tác trong nước đẩy nhanh tốc độ triển khai các dự án dầu khí, chú trọng chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Eric Hambly, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Murphy Oil. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư cho biết ngành năng lượng trong nước được phát triển nhằm bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Đồng thời, Việt Nam mong muốn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước tiếp tục phát triển thực chất, trong đó, hợp tác năng lượng là một trong những trụ cột quan trọng.

Ông khẳng định nhà điều hành sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực năng lượng, trong đó có các doanh nghiệp Mỹ.

Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Murphy Oil Eric Hambly, Việt Nam là đối tác quan trọng trong chiến lược kinh doanh của tập đoàn trên thế giới. Murphil Oil cam kết tăng đầu tư tại Việt Nam, đồng hành trong phát triển ngành công nghiệp dầu khí, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Murphy Oil là một trong những tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp năng lượng toàn cầu, chuyên về khai thác và sản xuất dầu khí. Tập đoàn sở hữu giá trị tài sản lớn với tổng tài sản ước tính hàng chục tỷ USD, chủ yếu tập trung vào các hoạt động khai thác dầu và khí tự nhiên, với các dự án lớn tại các khu vực nổi bật như Mỹ, Canada, Malaysia và đặc biệt là các dự án mới tại Việt Nam.

Theo các công bố công khai, Murphy Oil đang đầu tư vào dự án mỏ Lạc Đà Vàng tại bể Cửu Long - một trong những dự án dầu khí trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 700 triệu USD. Bên cạnh đó, họ cũng đầu tư khoảng 300 triệu USD cho các hoạt động tìm kiếm và thăm dò dầu khí tại Việt Nam, đồng thời điều hành các lô dầu khí tại bể Cửu Long và Phú Khánh.

Năm 2025, Murphy Oil dự kiến đầu tư thêm 110 triệu USD vào các hoạt động tại Việt Nam, chiếm khoảng 9% tổng chi phí vốn của tập đoàn trong năm.

Phương Dung