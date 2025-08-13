Tổng Bí thư đề nghị cảng Busan tăng hợp tác với cảng Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao mô hình cảng thông minh và chiến lược phát triển của Busan, đề nghị tăng hợp tác với các cảng Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thăm cảng biển Busan ở thành phố Busan, ngày 13/8. Ông nói rất ấn tượng với cách thức tổ chức, quản lý và mục tiêu phát triển cảng Busan.

"Đây là một điểm trung chuyển hàng hóa, sở hữu hệ sinh thái logistics toàn diện, là động lực phát triển hạ tầng vật lý kết hợp với hạ tầng số, khoa học công nghệ và chiến lược quốc gia kết hợp với năng lực thị trường", ông nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm cảng tự động hóa DGT (Dongwon Global Terminal Busan), một trong những bến container mới nhất tại cảng Busan - cảng biển lớn nhất ở Hàn Quốc ngày 13/8. Ảnh: TTXVN

Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng. Theo Tổng Bí thư, bài học thành công của Hàn Quốc, trong đó, cảng Busan là thực tiễn sinh động, có thể chia sẻ để Việt Nam xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với bối cảnh riêng của mình.

Việt Nam là quốc gia có biển và có vị trí địa lý trung tâm của khu vực Đông Nam Á, đặt mục tiêu xây dựng các cụm cảng hiện đại, ứng dụng công nghệ số, vận hành theo tiêu chuẩn xanh, thân thiện với môi trường, gắn kết với các hành lang kinh tế và mạng lưới logistics quốc tế.

Quy hoạch một số cụm cảng ở phía Nam và phía Bắc được định hướng trở thành cảng trung chuyển quốc tế, có khả năng tiếp nhận tàu lớn, đáp ứng chuỗi cung ứng toàn cầu và đóng vai trò kết nối giữa khu vực Đông Nam Á và khu vực Đông Bắc Á.

Tổng Bí thư nói ông rất quan tâm đến chiến lược phát triển của cảng Busan, mong muốn tăng cường hợp tác giữa cảng Busan với các cảng biển của Việt Nam. Ông cũng đề nghị họ hỗ trợ đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia vận hành cảng biển - cũng là đội ngũ xây dựng nền móng hợp tác trong thời gian tới.

Tổng Bí thư mong muốn các cơ quan liên quan hai nước tiếp tục hợp tác, mở ra một chương mới cho quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc phát triển hơn nữa trên tinh thần gắn kết, hướng tới sự thịnh vượng chung.

Busan hiện là cảng container lớn thứ 6 toàn cầu và cảng trung chuyển container lớn thứ hai thế giới, đóng vai trò trung tâm giao thương giữa các cảng ở bờ biển Tây Nhật Bản và Bắc Trung Quốc. Cảng vận hành hàng trăm chuyến tàu container cố định hàng tuần, kết nối với hơn 100 quốc gia. Busan được trang bị 4 bến cảng hiện đại: Bắc, Nam, Dadaepo và Gamcheon.

Theo Ban Quản lý cảng Busan, thành phố đang định hướng phát triển cảng thành trung tâm của ngành công nghiệp logistics và hàng hải khu vực Đông Bắc Á.

Hàn Quốc đã khánh thành nhà ga hoàn toàn tự động của Cảng Busan từ tháng 4/2024 và đang mở rộng mô hình cảng thông minh tới các địa điểm khác. Chính phủ Hàn Quốc có chính sách hỗ trợ ngành cảng biển, phát triển công nghệ và mở rộng mạng lưới cảng thông minh toàn quốc. Việc này nhằm đảm bảo ổn định chuỗi cung ứng và khả năng cạnh tranh trong bối cảnh xu hướng xây dựng cảng thông minh lan rộng trên thế giới.

Phương Dung