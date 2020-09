Tổng bí thư: 'Công an cần tiếp tục kiện toàn bộ máy tinh gọn'

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu công an cần xây dựng lực lượng, tổ chức, con người trong sạch; đừng vì chức, vì quyền, vì tiền mà làm việc xấu.

Sáng 21/9, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện và công tác nhân sự trình Đại hội Đảng bộ Công an lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng dự buổi làm việc có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các ủy viên Bộ Chính trị.

Kết luận cuộc làm việc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, lực lượng công an cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, chiến đấu trong thời kỳ hội nhập quốc tế; chủ động nghiên cứu, dự báo tình hình để tham mưu chính xác về chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh trật tự; kiên quyết, kiên trì, nhất quán quan điểm, chủ trương chống tham nhũng, lãng phí của Đảng, Nhà nước.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn, lực lượng công an cần tiếp tục chấn chỉnh tổ chức, kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh. "Cần xây dựng lực lượng, tổ chức, con người trong sạch, gương mẫu, liêm chính. Đừng vì chức, vì quyền, vì tiền mà làm việc xấu. Nội bộ phải đoàn kết, không được để mất uy tín, mất danh dự công an nhân dân".

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước tin tưởng, lực lượng công an sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Người chiến sĩ công an nhân dân phải luôn trong sáng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, sáng 21/9. Ảnh: TTXVN

Tại buổi làm việc, Bộ Chính trị ghi nhận Đảng bộ Công an trong nhiệm kỳ vừa qua đã chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức, bộ máy và cán bộ theo hướng tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, bảo đảm sự ổn định, hoạt động hiệu quả.

Đảng ủy Công an Trung ương đã kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. An ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, nhất là ở các vùng chiến lược, thành phố lớn; giữ vững hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Lực lượng công an bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; đảm bảo an ninh, an toàn mạng... Công an khám phá nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, đấu tranh với tội phạm nhiều lĩnh vực như môi trường, buôn lậu, công nghệ cao; phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia; giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề phức tạp như "tín dụng đen", tội phạm có yếu tố nước ngoài...

Thời gian tới, Đảng bộ Công an cần xây dựng lực lượng theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở".

Viết Tuân