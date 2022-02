Tổn thương não do ngộ độc rượu methanol

Hà NộiMột ngày sau khi uống loại rượu mua ở cửa hàng tạp hóa, người đàn ông 43 tuổi đau đầu, nhìn mờ, mất ý thức, bác sĩ chẩn đoán ngộ độc methanol.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên (Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai), ngày 21/2 cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn, huyết áp tụt. Xét nghiệm cho thấy nồng độ methanol trong máu rất cao, kết quả chụp CT phát hiện tổn thương não. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc cồn công nghiệp methanol, nhập viện muộn nên điều trị khó khăn.

Theo bác sĩ, bệnh nhân này ngộ độc methanol do uống phải loại rượu giả, không rõ nguồn gốc. Trước và sau Tết, tình trạng ngộ độc rượu methanol có chiều hướng tăng. Riêng tháng 11-12/2021, Trung tâm chống độc tại Bạch Mai tiếp nhận vài chục ca ngộ độc methanol, phần lớn nặng, nhiều trường hợp đã tử vong.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Mai Thanh

Methanol là cồn công nghiệp, thành phần trong dung dịch sơn, chất tẩy rửa, dung môi làm sạch gỗ, chất chống đông lạnh... Do giá methanol rẻ, nhiều người do lợi nhuận nên pha vào rượu thông thường (rượu ethanol), khiến người uống bị ngộ độc.

Người uống methanol có cảm giác giống với say rượu ethanol, khoảng 1-2 ngày sau sẽ bị mờ mắt, lơ mơ, thở nhanh, khó thở do methanol chuyển hóa thành quá nhiều axít formic, co giật, hôn mê. Nhiều trường hợp đến viện khi đã muộn, bị tổn thương não, mù mắt, tụt huyết áp, nguy kịch.

Thúy Quỳnh