Tốn chi phí cạnh tranh khiến hãng tàu ra Phú Quốc lỗ trở lại

Báo cáo tài chính quý IV/2025 của Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang (SKG) cho thấy doanh thu đạt hơn 74,3 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, đây là mức thấp nhất cả năm.

Ban lãnh đạo cho biết doanh thu cải thiện nhờ sự tăng trưởng số lượng hành khách và điều chỉnh tần suất khai thác tại các tuyến trọng điểm như Phan Thiết - Phú Quốc, Rạch Giá - Lại Sơn và Phú Quốc - Rạch Giá. Các tuyến này đã góp phần bù đắp phần nào áp lực sụt giảm hiệu quả trên tuyến Hà Tiên - Phú Quốc, nơi cạnh tranh về giá và chi phí bán hàng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trừ đi giá vốn, công ty lãi gộp hơn 4,3 tỷ đồng, cải thiện gấp 2,4 lần. Kỳ này, giá vốn có tăng thêm 9% chủ yếu do chi phí nhiên liệu cao hơn cùng kỳ 10,5% - yếu tố chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi phí của hoạt động vận tải đường biển. Tuy nhiên, thông qua điều chỉnh lịch khai thác, tối ưu hóa công suất tàu và quản lý chi phí vận hành, công ty cho biết đã kiểm soát tốc độ tăng giá vốn thấp hơn tốc độ tăng doanh thu, qua đó cải thiện biên lợi nhuận.

Một tàu cao tốc của thương hiệu Superdong đang hoạt động. Ảnh: SKG

SKG còn có thêm 2,8 tỷ đồng doanh thu tài chính, cao hơn cùng kỳ 55%. Chiếm phần nhiều nhất là lãi tiền gửi có kỳ hạn. Tính đến cuối năm trước, công ty có hơn 187 tỷ đồng gửi ngân hàng.

Song Superdong lại tốn nhiều chi phí cố định khi ghi nhận tổng cộng 16,5 tỷ đồng cho bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Khoản lớn nhất là chi phí hoa hồng đại lý. Ban lãnh đạo lý giải trong bối cảnh nhu cầu du lịch giảm theo mùa vụ và cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các đơn vị, công ty phải duy trì các hoạt động tiếp thị và truyền thông như quảng bá các điểm đến và kỷ niệm 22 năm thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên họ kiểm soát ngân sách chặt chẽ giúp chi phí bán hàng tăng không quá nhiều.

Tổng lại, SKG lỗ sau thuế gần 9 tỷ đồng. Đây là quý có lợi nhuận âm trở lại sau 3 kỳ liên tiếp có lãi trước đó. Tuy nhiên, mức lỗ này đã cải thiện 16% so với quý IV/2024. Ban lãnh đạo nói thêm, với ngành vận tải hành khách từ đất liền ra các đảo có tính chất du lịch, quý cuối năm thường là giai đoạn thấp điểm do ảnh hưởng của mưa bão và nhu cầu suy giảm. Ngoài ra trong năm nay, thị trường tiếp tục đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt về giá.

Lũy kế năm 2025, Superdong ghi nhận gần 422 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 11%. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 48 tỷ đồng, cải thiện gần 41%. Công ty vượt kế hoạch kinh doanh đã đề ra, trong đó chỉ tiêu lợi nhuận vượt hơn 34%.

Trong phiên họp thường niên hồi đầu tháng 4/2025, ban lãnh đạo đánh giá 2024 là một trong những năm thách thức và khó khăn nhất trong hơn 20 năm hoạt động. Sang năm 2025, Superdong cho rằng sẽ là giai đoạn bản lề với các dấu hiệu phục hồi về du lịch.

Do đó, công ty muốn đầu tư vào phà cao tốc hiện đại, đồng thời khai thác các tuyến mới như Thổ Châu để mở rộng thị phần. Từ năm 2024 tới nay, họ đã hoán cải 4 tàu cao tốc Superdong. Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng muốn triển khai các dịch vụ hậu cần tại cảng như ẩm thực, nghỉ dưỡng và giải trí để tối ưu hóa nguồn thu.

Hồi cuối tháng 9/2025, công ty này vừa dành 223.680 USD để chuyển đổi cấp tàu từ của đăng kiểm Việt Nam sang cấp quốc tế của đăng kiểm Ý (Rina) đối với hợp đồng đóng phà cao tốc thay thế cho tàu cao tốc. Như vậy, phà mới sẽ được hoạt động tuyến viễn dương từ Việt Nam đi các nước và ngược lại.

Tất Đạt