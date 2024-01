Tốn 20 triệu đồng học bằng lái ôtô

Hiện tại học viên phải trả từ 18-20 triệu đồng để lấy bằng lái ôtô hạng B1, B2, khoảng 500.000-600.000 đồng cho A1 và 1,3-2 triệu đồng cho A2.

Đỗ Quang (TP HCM) tìm kiếm nơi học lái ôtô tại TP HCM nhưng vẫn chưa lựa chọn được nơi nào, vì chi phí ở trung tâm nào cũng gần 20 triệu đồng, thậm chí có nơi lên tới 30 triệu. Mức giá này đã cao hơn khá nhiều so với chỉ 1-2 năm trước.

"Tôi hỏi giá khóa học bằng B2 ở một trung tâm được nhiều bạn bè giới thiệu, tuy nhiên giá khá đắt, đến 20 triệu đồng chi phí trọn gói, không phát sinh thêm, bao gồm học lý thuyết 8 buổi, sa hình 4 buổi, chạy 810 km đường trường trong đó có 4 tiếng lái xe vào ban đêm. Tôi thấy giá như thế đắt so với hầu bao, chỉ tiếc là không học sớm hơn vì khoảng năm 2021-2022 bạn bè tôi rủ học lấy bằng, giá chỉ khoảng 12-15 triệu đồng, giờ đây đã lên gấp đôi", Quang cho biết.

Học viên học lái xe mô phỏng. Ảnh: Lộc Chung

Hiện tại mức học phí phổ biến cho bằng B1, B2 của các trung tâm đào tạo lái xe là khoảng từ 18-20 triệu đồng. Trong đó, ngoài lệ phí thi sát hạch và làm giấy phép lái xe PET cố định theo quy định là 765.000 đồng (thi lý thuyết 100.000 đồng, thi sa hình 350.000 đồng, thi đường trường 80.000 đồng, sát hạch bằng phần mềm mô phỏng 100.000 đồng, làm bằng 135.000 đồng), số tiền còn lại mà học viên đóng là chi phí đào tạo, thuê xe, thuê thầy giáo của riêng trung tâm. Thời gian học và thi lấy bằng khoảng 5-6 tháng.

Tại TP HCM, một số trung tâm tự gọi là "cao cấp" đưa ra mức phí trên 30 triệu đồng. Mức phí này sẽ thay đổi tùy vào cơ sở vật chất và địa điểm đào tạo lái xe, số lượng học viên trong một buổi thực hành. Ví dụ, những trung tâm có sân bãi riêng, gần trung tâm thành phố, hệ thống xe mới, cơ sở vật chất hiện đại, học "một thầy một trò", mức giá sẽ cao hơn nhiều so với các trung tâm khác, lên mức 25-30 triệu đồng. Trong khi đó tại Hà Nội, mức giá chủ yếu ở ngưỡng dưới 20 triệu đồng, không phân cấp.

Chi phí học và lấy bằng lái hạng B1 và B2 có thể bằng nhau, hoặc B2 sẽ đắt hơn 1-2 triệu tùy từng nơi. Mức giá trên có thể đã gồm chi phí 2-4 giờ thuê xe gắn chip để học viên thực hành trên sân tập tương tự như sân thi. Với những nơi chưa kèm khoản này, học viên sẽ phải tự thuê xe chip với giá khoảng 600.000 đồng cho một giờ.

Mức giá học bằng lái xe hiện nay đã cao hơn rất nhiều so với vài năm trước. Ngay hồi đầu 2023, mức giá phổ biến là khoảng 15 triệu đồng, trong khi những năm trước đó là khoảng 12 triệu.

Lý giải cho việc học phí tăng cao hơn nhiều so với thời điểm trước 6/2022, tư vấn viên của một trung tâm đào tạo lái xe giải thích là do hiện nay chương trình học có thay đổi so với trước, dựa theo Thông tư 04/2022 của Bộ GTVT sửa đổi Thông tư 12/2017, bao gồm thực hành tổng cộng 84 giờ, trong đó có 3 giờ học lái trên cabin mô phỏng, ngoài ra học viên phải lái đủ số km đường trường (710 km với B1, 810 km với B2), 290 km sa hình. Ngoài ra, việc đầu tư trang thiết bị mới phục vụ cho học viên, ví dụ như cabin mô phỏng cũng là yếu tố khiến giá học lái xe tăng so với trước.

Đối với thi lấy bằng xe máy (A1 và A2), học viên có thể lựa chọn tự học lý thuyết và thực hành, chỉ đóng chi phí thi lý thuyết (60.000 đồng), thực hành (70.000 đồng) và in giấy phép lái xe PET (135.000 đồng), tổng cộng 265.000 đồng. Tuy nhiên mức phí này chưa bao gồm chi phí khám sức khỏe, làm hồ sơ và đào tạo tại các trung tâm, dao động khoảng 100.000-300.000 đồng cho A1 và 1-1,8 triệu đồng cho A2. Tổng cộng, chi phí cho học và lấy bằng lái A1 ở trong khoảng 400.000-600.000 đồng, A2 là 1,3-2 triệu đồng.

Các loại bằng lái phổ biến với cá nhân hiện nay: Xe máy:

- A1: dung tích động cơ 50 đến dưới 175 cm3 (cc) và người khuyết tật lái xe 3 bánh cho người khuyết tật.

-A2: tương tự A2, nhưng cho xe có động cơ trên 175 cm3. Ôtô:

-B1 số tự động: cấp cho người không hành nghề lái xe để điều khiển ôtô số tự động chở người đến 9 chỗ, xe tải có trọng tải dưới 3.500 kg, ôtô cho người khuyết tật.

-B1: cấp cho người không hành nghề lái xe để điều khiển ôtô chở người đến 9 chỗ, xe tải có trọng tải dưới 3.500 kg, máy kéo kéo một rơ-moóc có trọng tải dưới 3.500 kg.

B2: tất cả các loại xe ở B1 và ôtô chuyên dùng trọng tải dưới 3.500 kg.

Phạm Hải