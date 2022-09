Tài tử Tom Hanks viết tiểu thuyết đầu tay lấy cảm hứng từ chuyện làm phim, dự kiến phát hành vào giữa năm 2023.

Ngày 27/9, nhà xuất bản Penguin Random House xác nhận thông tin với The Guardian, mô tả tiểu thuyết là "một câu chuyện giàu tham vọng về quá trình sản xuất một bộ phim". Nhan đề được chọn là The Making of Another Motion Picture Masterpiece. Các nhân vật trong truyện gồm một cựu chiến binh gặp vấn đề tâm lý sau khi trở về từ chiến trường, một chàng trai trẻ với năng khiếu nghệ thuật thiên bẩm, một diễn viên điện ảnh hứa hẹn, một đạo diễn tài giỏi nhưng lập dị cùng người trợ lý chăm chỉ của anh.

Tom Hanks từng xuất bản một tuyển tập truyện ngắn năm 2017. Ảnh: Local News Today

Tiểu thuyết là dự án văn học giả tưởng thứ hai trong sự nghiệp viết của Tom Hanks. Tài tử từng xuất bản một tuyển tập truyện ngắn năm 2017, bán được 234.000 bản tại Anh. Ông nói về tác phẩm sắp ra mắt: "Làm phim là công việc tốn nhiều thời gian, bao gồm cả những khoảnh khắc hạnh phúc và tồi tệ. Đó là công việc khó khăn và tuyệt vời nhất đối với tôi! Hy vọng tiểu thuyết ghi lại nhiều phán xét tình cờ và thẳng thắn về ngành điện ảnh, là tấm gương phản chiếu những điều tôi đã trải qua".

Tom Hanks, sinh năm 1956, là nhân vật quyền lực trong làng điện ảnh thế giới. Ngoài làm diễn viên, ông phát triển sự nghiệp với nhiều vai trò như đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất. Ông nhận giải Oscar đầu tiên nhờ phim Philadelphia, phát hành năm 1993. Vai Forrest Gump trong phim cùng tên mang về tượng vàng Oscar Diễn viên chính xuất sắc thứ hai liên tiếp cho tài tử.

Ngoài hai tượng vàng Oscar, Tom Hank nhận sáu giải Emmy trong 12 lần được đề cử và bốn giải Quả Cầu Vàng. Năm 2014, tổng thống Mỹ Obama trao tặng nam diễn viên giải Kennedy Center Honors vì những đóng góp cho văn hóa Mỹ.

Phương Mai (theo Guardian)