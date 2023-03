Tom Cruise nhiều năm không gặp con

MỹTom Cruise và con gái Suri gần như không gặp nhau sau khi tài tử chia tay Katie Holmes năm 2012.

Ngày 22/3, nguồn tin thân cận với cặp sao nói với Page Six rằng Tom Cruise đã không gặp con gái Suri một thời gian rất dài và anh không phải một phần trong cuộc sống của cô bé. Phía tài tử Top Gun: Maverick từ chối trả lời các câu hỏi của truyền thông.

Tom Cruise không tham gia cuộc sống của con gái Suri sau khi ly dị Katie Holmes. Ảnh: Wire Image

Suri là con gái của Katie Holmes và Tom Cruise. Sau khi ly hôn năm 2012, Katie đưa con gái tránh xa truyền thông, giúp cô bé có cuộc sống bình thường với bạn bè cùng trang lứa. Theo US Weekly, Tom được phép gặp con gái 10 ngày một tháng nhưng nhiều năm không thực hiện quyền lợi vì không cùng giáo phái. Tài tử thường xuyên gặp hai con Connor và Jane, được anh nhận nuôi cùng vợ cũ - minh tinh Nicole Kidman.

Ở tuổi 17, Suri Cruise tận hưởng cuộc sống bình thường bên mẹ và bạn bè. Cô bé đang học tại trường Avenue: The World School - nơi nhiều triệu phú, doanh nhân, giám đốc điều hành ở Phố Wall gửi con. Katie Holmes hiện tìm đại học cho Suri. Cô bé muốn theo học ngành thời trang ở New York, đang chuẩn bị hồ sơ để nộp đi nhiều trường.

Năm ngoái, Suri góp giọng trong Alone Together - phim do Katie Holmes đạo diễn kiêm đóng chính. Đây là lần đầu tiên cô bé nối nghiệp cha mẹ, tham gia một dự án tại Hollywood.

Suri Cruise singing Blue Moon for ALONE TOGETHER Suri Cruise hát "Blue Moon" trong phim "Alone Together" của mẹ. Video: Alex R YouTube

Năm 2012, Tom Cruise từng thừa nhận không gặp con kể từ khi chia tay vợ. "Khi ly dị, mọi chuyện thay đổi. Đó không phải một tình huống hoàn hảo", anh nói. Năm 2016, một nguồn tin thân cận với mẹ con Katie Holmes khẳng định Scientology cấm Tom Cruise gặp Suri: "Đó là sự mất mát, vấn đề của anh ấy. Tom Cruise gần như đã bị tẩy não". Theo điều luật của giáo phái, các thành viên như Cruise không được phép có quan hệ với những người ngoại đạo.

Katie Holmes (trái) và con gái trên đường phố New York năm 2022. Ảnh: Splashnews

Tom Cruise sinh năm 1962 tại Mỹ, diễn xuất từ thập niên 1980. Tài tử ghi dấu ấn với các phim Top Gun, Nhiệm vụ bất khả thi, The Mummy, Jack Reacher 2: Never Go Back, The Last Samurai, Edge of Tomorrow... Là một trong những diễn viên được trả lương cao nhất thế giới, anh từng đoạt nhiều giải thưởng như Cành Cọ Vàng danh dự, Quả Cầu Vàng...

Phương Mai (theo Pagesix)