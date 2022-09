Tom Cruise ngồi trên nóc máy bay giữa không trung

Tài tử Tom Cruise trèo khỏi ghế máy bay đang ở độ cao hàng trăm mét để quảng cáo phần mới "Mission Impossible".

Tom Cruise quảng cáo Mission Impossible Tom Cruise ngồi trên máy bay quảng cáo "Mission Impossible". Video: Cinemacon

Ngày 5/9, Tom Cruise gây chú ý với đoạn video quảng bá cho thương hiệu Nhiệm vụ bất khả thi. Tài tử ngồi trên thân một chiếc máy bay hai tầng cánh (biplane) và nói: "Xin lỗi vì những tiếng ồn! Bạn có thể thấy chúng tôi đang quay phần mới của Mission Impossible ở hẻm núi Blyde River tại Nam Phi. Chúng tôi làm bộ phim này để chiếu màn ảnh rộng cho những khán giả ra rạp".

Đạo diễn Christopher McQuarrie xuất hiện trên một chiếc máy bay khác và nói: "Xin lỗi vì đã chen ngang! Chúng ta cần tiếp tục quay phim. Trời đã sắp tối và nhiên liệu cũng gần hết". Tài tử Top Gun chào và hẹn gặp lại người hâm mộ tại rạp phim. Sau đó, anh bám vào cánh máy bay để phi công thực hiện pha nhào lộn giữa không trung.

Cruise mới hoàn thiện Mission: Impossible 7 với ngân sách 270 triệu USD và dự định phát hành phim vào tháng 7/2023. Trong sự nghiệp, Tom Cruise thường tự thực hiện các cảnh mạo hiểm không cần đóng thế. Anh từng leo lên tòa nhà Burj Khalifa ở Dubai trong Mission: Impossible 4, bám thân máy bay khi nó cất cánh trong Mission: Impossible 5 và lái máy bay trong American Made. Năm 2018, khi đóng Mission: Impossible - Fallout, tài tử bị chấn thương chân khi thực hiện một cú nhảy giữa hai tòa nhà.

>>> Tom Cruise thách thức những giới hạn

Tom Cruise sinh năm 1962, cao 1,7 m và nặng khoảng 68 kg. Thời mới đóng hành động, anh thường bị trêu chọc vì chiều cao khiêm tốn. Tuy nhiên nhờ chế độ tập luyện khoa học, nam diễn viên được mệnh danh như "người không tuổi" ở Hollywood, ngoại hình không thay đổi nhiều theo thời gian. Anh từng đóng Nhiệm vụ bất khả thi, The Mummy, Jack Reacher 2: Never Go Back... Tài tử không sử dụng mạng xã hội, ít chia sẻ về cuộc sống riêng từ sau vụ ly hôn ồn ào với Katie Holmes năm 2012.