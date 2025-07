Tom Cruise 'kín kẽ' chuyện tình cảm

Tài tử Tom Cruise lần đầu nắm tay một cô gái đi trên phố, sau 13 năm ly hôn.

Ngày 29/7, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin "Tom Cruise công khai hẹn hò diễn viên Ana de Armas", sau khi TMZ tung loạt hình cặp sao tay trong tay tại Woodstock, Mỹ cuối tuần qua. Hôm 25/7, cả hai đi xem concert của ban nhạc Oasis, DJ Goldie quay lại cảnh họ nắm tay trên khán đài. Trước đó, Tom Cruise và mỹ nhân kém 26 tuổi đi nghỉ dưỡng trên du thuyền ở Tây Ban Nha.

Dù chưa ai lên tiếng về mối quan hệ, nhiều trang tin cho rằng các cử chỉ thân mật của hai người gần đây đã thay họ xác nhận. Tom Cruise và Ana de Armas vướng tin yêu nhau từ tháng 2 sau khi bị phát hiện cùng đi ăn tối tại London. Khi đó, People cho biết hai nghệ sĩ gặp nhau vì công việc, đi chung người đại diện để bàn về "khả năng có thể hợp tác sau này". Tuy nhiên, cả hai liên tục gặp gỡ sau cuộc hẹn đầu. Dịp sinh nhật tuổi 37 của Ana, paparazzi bắt gặp hai người dạo bộ tại công viên London. Tháng 5, Cruise đưa cô đến tiệc sinh nhật của David Beckham.

Sau khi ly hôn Katie Holmes năm 2012, diễn viên hạn chế tiết lộ đời tư, chỉ tập trung vào sự nghiệp. Dù vậy, anh liên tục bị gán ghép với nhiều bóng hồng. Nếu Tom Cruise giữ im lặng trong mọi trường hợp, hầu hết "người tình tin đồn" của anh lên tiếng hoặc có động thái bác bỏ.

Năm 2014, anh vướng tin hẹn hò diễn viên Laura Prepon do cùng thuộc giáo phái Scientology. Trò chuyện với She Knows năm 2014, Laura Prepon nói buồn cười khi thấy mọi người đặt chuyện dù không biết gì về họ. Một năm sau, tài tử bị nói sắp cưới trợ lý Emily Thomas. Không lâu sau đó, cô công khai bạn trai trên trang cá nhân. Năm 2017, Tom Cruise rộ tin yêu bạn diễn Vanessa Kirby khi đóng cùng Mission Impossible: Fallout. Trên Daily Mail lúc ấy, Kirby phủ nhận vì đã là bạn gái của tài tử Callum Turner từ năm 2015.

Diễn viên Hayley Atwell gặp tình huống tương tự Vanessa Kirby khi đóng Mission Impossible 7. Trong cuộc phỏng vấn với The Independent năm 2023, Atwell kể từng xin lời khuyên của Tom Cruise để đối phó các luồng tin sai sự thật. "Khi tôi đề cập chuyện đó, anh ấy nói: 'Em nên biết chính xác mình là ai và muốn gì. Điều này mới quan trọng. Việc mọi người nghĩ gì về em không đáng để tâm, miễn em sống thật với chính mình, biết giá trị bản thân'", Hayley kể lại.

Về Elsina Khayrova, Us Weekly cho biết cả hai hẹn hò cuối năm 2023. Khayrova kém Cruise 25 tuổi, họ được cho dành nhiều thời gian bên nhau tại căn hộ của cô ở Anh. Tháng 2/2024, báo chí đưa tin cặp sao chia tay. Đại diện hai bên không trả lời về các thông tin trên với truyền thông.

Thời trẻ, anh từng đưa ra quan điểm về việc yêu đương trong buổi phỏng vấn với đạo diễn Cameron Crowe trên Interview Magazine năm 1986. Ở tuổi 24, diễn viên cho biết sẽ "không trốn tránh ống kính", chẳng bận tâm điều gì khi yêu. "Tôi không cố tình để báo chí chú ý những người phụ nữ tôi đang hẹn hò. Nhưng nếu họ tìm đến tôi, thì tôi mặc kệ", anh nói. Thời điểm đó, tài tử vừa khép lại mối tình gần ba năm với diễn viên Rebecca De Mornay.

Cũng trong cuộc trò chuyện, Tom Cruise cho rằng không dễ cân bằng chuyện tình cảm và sự nghiệp. Anh nói: "Tôi dành nhiều thời gian ở một mình. Tôi gần như dành cả đời cô độc nhưng điều đó không làm tôi phiền lòng. Đôi khi, tôi cũng cô đơn nhưng không muốn bắt đầu mối quan hệ với ai đó mà không phù hợp. Tôi không thuộc kiểu người làm cho có. Tôi cần có thời gian tìm hiểu mọi người".

Tom Cruise, 63 tuổi, được mệnh danh "người không tuổi" ở Hollywood, ngoại hình không thay đổi nhiều theo thời gian. Theo SCMP, anh là diễn viên kiếm nhiều tiền nhất thế giới năm 2022, tính riêng trong lĩnh vực làm phim. Hiện anh giữ Kỷ lục Guinness Thế giới diễn viên có nhiều phim liên tiếp đạt doanh thu trên 100 triệu USD nhất, với hơn 30 bộ phim. Hôm 6/6, nghệ sĩ lập kỷ lục thế giới cho 16 lần thực hiện màn nhảy dù bốc cháy để quay cảnh mạo hiểm trong Mission: Impossible 8.

Cruise trải qua ba cuộc hôn nhân. Năm 1987, anh kết hôn Mimi Rogers, ly hôn năm 1990. Cùng năm, tài tử đi bước nữa với minh tinh Nicole Kidman, chia tay năm 2001. 5 năm sau, anh cưới Katie Holmes, có con gái Suri hiện 19 tuổi. Tháng 6/2012, Katie đột ngột nộp đơn ly dị, giành quyền nuôi con. Một số nguồn tin cho rằng hôn nhân tan vỡ vì Tom Cruise "cuồng" giáo phái Scientology, Katie không muốn Suri bị cuốn theo tín ngưỡng của bố. Từ đó tới nay, tài tử vắng mặt trong hầu hết cột mốc quan trọng của con như lễ tốt nghiệp cấp ba, ngày con vào đại học. Tháng 5/2024, Suri bỏ họ Cruise, thay thế bằng tên đệm của mẹ - Noelle - khi tham gia một vở kịch. Hiện chưa rõ "Suri Noelle" là nghệ danh hay tên thật.

