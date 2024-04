Tom Cruise hào phóng với đồng nghiệp

Tài tử Tom Cruise, 62 tuổi, thường tặng bánh cho đồng nghiệp hàng năm, hay chia sẻ kinh nghiệm đóng cảnh hành động với đàn em.

Theo ET ngày 9/4, Kirsten Dunst, 42 tuổi, cho biết Tom Cruise vẫn giữ thói quen tặng bánh cho cô vào Giáng sinh sau 30 năm đóng chung Interview With the Vampire (1994). Chồng của nghệ sĩ - diễn viên Jesse Plemons từng hợp tác sao Top Gun trong American Made (2017) - cũng có phần, đó là chiếc bánh kem dừa trị giá 126 USD của hãng Doan's Bakery.

Tom Cruise tặng bánh kem dừa cho diễn viên Rosie O’Donnell năm 2022. Ảnh: Instagram Rosie O’Donnell

Daily Mail cho biết Tom Cruise thường gửi bánh đến nhiều diễn viên, MC, đạo diễn, nhân viên làm phim và nhà báo vào dịp cuối năm. Những người nhận đều vui vẻ với món quà, khen đây là bánh ngon nhất họ từng ăn. Tom Hanks đùa rằng sẽ chọn đồ ngọt của Tom Cruise làm bữa ăn cuối cùng nếu phải nhận án tử hình.

Hồi tháng 12/2021, nhiều hãng đưa tin diễn viên cho phi cơ riêng vận chuyển 300 bánh đến các thành viên của đoàn phim Mission: Impossible 7. Một nguồn tin nói với The Sun: "Tom muốn tặng quà cho êkíp và quyết định chọn bánh từ tiệm yêu thích của anh ở Los Angeles".

Phỏng vấn với Yahoo vào năm 2020, Eric Doan - chủ tiệm Doan's Bakery - biết ơn tài tử vì giúp doanh nghiệp tránh nguy cơ đóng cửa do Covid-19. "Chúng tôi sống sót qua giai đoạn dịch bệnh nhờ những đơn hàng của anh ấy, chúng giúp hãng bánh hoạt động suốt nhiều năm", Karen - con trai của Eric, đồng quản lý hiệu bánh - nói thêm.

Tom Cruise trong buổi chiếu trước "Top Gun Maverick" tại London năm 2022. Ảnh: AP

Bên cạnh thói quen gửi bánh cho đồng nghiệp, Tom Cruise cũng thích tặng quà. Tài tử từng tặng Kirsten Dunst một chiếc ấm đất sét có chức năng lọc nước, theo Daily Mail. Năm 2016, Dakota Fanning nói với tờ Time Cruise luôn tặng quà sinh nhật cho cô hàng năm, kể từ lúc Fanning 11 tuổi. Simon Pegg, diễn viên đóng cùng Tom Cruise trong Mission Impossible 3, cho biết bạn diễn từng mời dàn diễn viên lặn ngắm cá mập tại vùng biển gần phim trường trong giờ nghỉ ngơi.

"Cruise cực kỳ hào phóng trong cách bày tỏ lòng biết ơn, cho chúng tôi thấy anh đánh giá cao công sức của mọi người", Simon Pegg nói với Daily Mail.

Theo nguồn tin, Tom Cruise còn tặng những bài học nhảy dù cho Pom Klementieff - đóng vai sát thủ trong Mission Impossible - như một món quà. "Anh tìm giáo viên hướng dẫn, giúp tôi có được chứng chỉ. Cả hai còn luyện tập cùng nhau", Klementieff nói. Không chỉ bạn diễn, Tom Cruise cũng nhiệt tình với đàn em. Phỏng vấn với GQ Magazine năm 2023, Timothée Chamalet cho biết Tom Cruise từng gửi cho anh một email chi tiết về lời khuyên luyện tập diễn cảnh hành động, thông tin các chuyên gia lái môtô, trực thăng sau khi đóng máy Dune 1.

Trailer "Nhiệm vụ bất khả thi: Nghiệp báo 1" Trailer "Mission Impossible 7" (2023). Video: CGV

Tom Cruise, sinh năm 1962, có biệt danh "người không tuổi" ở Hollywood, ngoại hình không thay đổi nhiều theo thời gian. Diễn viên không sử dụng mạng xã hội, ít chia sẻ về cuộc sống riêng từ sau vụ ly hôn ồn ào với Katie Holmes năm 2012. Theo Forbes, nghệ sĩ có thu nhập cao thứ ba trong 10 sao Hollywood kiếm tiền nhiều nhất 2023.

Anh trải qua ba cuộc hôn nhân. Người vợ đầu tiên là Mimi Rogers, cả hai bên nhau từ năm 1987 đến 1990. Sau đó, anh cưới Nicole Kidman vào năm 1990, ly hôn năm 2001. Diễn viên kết hôn Katie Holmes kém anh 17 tuổi năm 2006 và có con gái Suri, hiện 17 tuổi. Tháng 6/2012, Katie đột ngột ly hôn với tài tử và giành quyền nuôi con. Một số nguồn tin cho rằng cuộc hôn nhân tan vỡ vì Tom Cruise "cuồng" giáo phái Scientology, Katie không muốn Suri bị cuốn theo tín ngưỡng của bố.

