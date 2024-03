10 sao Hollywood kiếm tiền giỏi nhất 2023

Vị trí thứ bảy trong danh sách thuộc về hai diễn viên - Leonardo DiCaprio (trái), 49 tuổi, và Jason Statham, 56 tuổi, với mức thu nhập 41 triệu USD. Năm 2023, DiCaprio ghi dấu ấn trong tác phẩm tranh giải Oscar 2024 - Killers of the Flower Moon - của đạo diễn Martin Scorsese. Theo ET, phần lớn số tiền anh kiếm được từ thù lao trả trước khi đóng phim, đồng thời thu thêm khoản lớn khi bộ phim phát sóng trên AppleTV+.

Jason Statham, diễn viên người Anh, có một năm bận rộn hơn sao Titanic với các dự án Operation Fortune: Ruse de Guerre, Fast X, Meg 2: The Trench và Expend4bles. Bên cạnh vai trò diễn viên, anh còn đảm nhận vị trí nhà sản xuất. Ảnh: The Movie Database